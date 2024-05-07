Ασημίνα: «Δεν αγχώνομαι για τη μονομαχία, είμαι καλή, αν είναι καλύτεροι ας φύγω...»

«Δεν αγχώνομαι για τη μονομαχία, είμαι καλή, αν είναι καλύτεροι ας φύγω...», δήλωσε η Ασημίνα Χατζηανδρέου στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι.
Η παίκτρια δεν προβληματίζεται ιδιαίτερα.
Εκρινε την υποψηφιότητα της δίκαιη και περιέγραψε πως δεν ήθελε να σχολιάσει κάτι ακριβώς διότι λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία είχε αντιληφθεί σε τί κατάσταση βρισκόταν η Αναστασία και έτσι έκρινε «πολύ μικρό κι αδιάφορο» αυτό που της συμβαίνει μπροστά σε θέματα υγείας.
Πηγή: skai.gr
