Ασημίνα- Survivor 2024: «Δεν αγχώνομαι για τη μονομαχία, είμαι καλή, αν είναι καλύτεροι ας φύγω...»

Γιατί η Ασημίνα δηλώνει πως δεν αγχώνεται με το θέμα της ψηφοφορίας

Ασημίνα: «Δεν αγχώνομαι για τη μονομαχία, είμαι καλή, αν είναι καλύτεροι ας φύγω...»

«Δεν αγχώνομαι για τη μονομαχία, είμαι καλή, αν είναι καλύτεροι ας φύγω...», δήλωσε η Ασημίνα Χατζηανδρέου στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι.

Η παίκτρια δεν προβληματίζεται ιδιαίτερα.
Εκρινε την υποψηφιότητα της δίκαιη και περιέγραψε πως δεν ήθελε να σχολιάσει κάτι ακριβώς διότι λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία είχε αντιληφθεί σε τί κατάσταση βρισκόταν η Αναστασία και έτσι έκρινε «πολύ μικρό κι αδιάφορο» αυτό που της συμβαίνει μπροστά σε θέματα υγείας.

