Στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς- Σε εξέλιξη οι συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές

Αντιπροσωπεία της Χαμάς έφθασε σήμερα στο Κάιρο από τη Ντόχα του Κατάρ για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αναφέρει ανακοίνωση της παλαιστινιακής οργάνωσης που διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια ώρα, ο αξιωματούχος της Χαμάς Οσάμα Χαμντάν προειδοποίησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βηρυτό ότι εάν συνεχιστεί η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα, δεν θα υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, το αιγυπτιακό μέσο Al-Qahera News που πρόσκειται στις υπηρεσίες πληροφοριών μετέδωσε ότι οι διαμεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ διεξάγουν συζητήσεις σήμερα στο Κάιρο με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς με στόχο μια εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

"Οι αντιπροσωπείες του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζουν τις συνομιλίες τους με την αιγυπτιακή αντιπροσωπεία και την αντιπροσωπεία της Χαμάς" για να συζητήσουν για την κατάπαυση του πυρός, μετέδωσε το αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης επικαλούμενο "υψηλόβαθμο αξιωματούχο" ο οποίος δεν έκανε καμία αναφορά στην παρουσία ισραηλινής αντιπροσωπείας.

Eντωμεταξύ ο επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ Oυίλιαμ Μπερνς επέστρεψε σήμερα στο Κάιρο για συνομιλίες με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή στο θέμα αυτό και πηγές από το αιγυπτιακό αεροδρόμιο.

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει σύμφωνα με την πολιτική της να μην δημοσιοποιεί τα ταξίδια του διευθυντή της στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.