Iσραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε κομβόι με ανθρωπιστική βοήθεια καθ' οδόν προς το πέρασμα Ερέζ, υποστήριξε σήμερα το Αμάν.

Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε αυτοκινητοπομπή που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και ήταν καθ' οδόν προς το πέρασμα Ερέζ στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας και "αλλοίωσαν το περιεχόμενό της" -- στο δεύτερο ανάλογο περιστατικό μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Σουφγιάν Κούντα δήλωσε ότι η αυτοκινητοπομπή η οποία διέσχιζε την κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, προερχόμενη από την Ιορδανία, κατάφερε αργότερα να συνεχίσει το ταξίδι της και να φθάσει στον προορισμό της στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα.

"Η Ιορδανία θεωρεί το Ισραήλ υπεύθυνο για την επίθεση που πραγματοποίησαν εξτρεμιστές έποικοι... (επίθεση που) συνιστά παραβίαση των νομικών υποχρεώσεών του ως κατοχικής δύναμης", δήλωσε ο Κούντα στο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

