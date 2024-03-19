Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ισραηλινό βομβαρδισμό στον καταυλισμό Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με υγειονομικούς υπαλλήλους στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ερείπια τριώροφου κτιρίου που ισοπεδώθηκε κατά τον βομβαρδισμό, καθώς εκφράζονται φόβοι για εγκλωβισμένους στα χαλάσματα.

Περισσότεροι από 31.800 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

