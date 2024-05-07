Παναθηναϊκός: Έτσι επιστρέφει στο Final 4

Η στόχευση σε Μπράουν, ο έλεγχος του ρυθμού και των ριμπάουντ, το καλό ξεκίνημα και η αναγκαία ευστοχία. Τα πέντε «πρέπει» για να κάνει ο Παναθηναϊκός το 3-2 και να πάει Βερολίνο.

Για αυτή τη στιγμή δούλεψε σκληρά για μια ολόκληρη σεζόν ο Παναθηναϊκός. Κι αν το πλεονέκτημα έδρας στη σύγχρονη εποχή μπορεί να είναι κάπως υπερτιμημένο, ουδείς υποτιμά την αξία να δίνεις το Game 5 στην έδρα σου.

Οι «πράσινοι» έχουν χρυσή ευκαιρία να επιστρέψουν σε Final 4 μετά από δώδεκα χρόνια υποδεχόμενοι τη Μακάμπι στο κατάμεστο ΟΑΚΑ το βράδυ της Τρίτης (21:15). Για να φτάσουν στο πολυπόθητο 3-2, ωστόσο, υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να κάνουν καλά κι άλλα που θα χρειαστεί να αποφύγουν.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.