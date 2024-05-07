Σε εξέλιξη είναι από το πρωί η επιστροφή του δεύτερου κύματος των εκδρομέων του Πάσχα αφού μετά τη μεταφορά της αργίας της Πρωτομαγιάς για σήμερα, πολλοί αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και να παρατείνουν για ακόμα μια μέρα τη διαμονή τους στην περιφέρεια.

Κανονικά και χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα με την κυκλοφορία να έχει ομαλοποιηθεί στην Εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου, όπου υπήρχαν νωρίτερα μεγάλες καθυστερήσεις μετά τον Ισθμό μέχρι τα Μέγαρα.

Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 23:00 σήμερα ίσχυε για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα είχαν επιστρέψει στην Αττική μέσω των δυο Εθνικών Οδών 76. 858 οχήματα.

Συγκεκριμένα 44. 200 πέρασαν από το ρεύμα εισόδου στα διόδια Ελευσίνας και 32. 658 από τα διόδια Αφιδνών.

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της Χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, με μόνο σημείο καθυστερήσεων και χαμηλών ταχυτήτων τα διόδια των Μαλγάρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την πόλη, λόγω των έργων συντήρησης στη γέφυρα του Αξιού.

Η ουρά των αυτοκινήτων εκτείνεται σταθερά και κατά διαστήματα ξεπερνά από το απόγευμα τα δύο χιλιόμετρα και ο χρόνος διέλευσης κυμαίνεται από δεκαπέντε έως και τριανταπέντε λεπτά της ώρας.

Εξομαλύνθηκε η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό στα διόδια Σιατίστης και Πολυμύλου, όπου νωρίτερα υπήρχε αναμονή στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη και χρειάστηκε να ανοίξουν κατά διαστήματα χωρίς κόμιστρο για να αποφορτιστεί η κυκλοφορία.

Ομαλή η διέλευση και από τα διόδια στης Εγνατίας Οδού στη Ανάληψη και στην Ασπροβάλτα.

Επίσης, ομαλή είναι και η επιστροφή από τη Χαλκιδική.

Από την Τροχαία εκτιμούν ότι όσο περνάει η ώρα η κίνηση θα αυξάνεται και αναμένεται να εκτονωθεί αργά το βράδυ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

