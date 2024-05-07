Τους λόγους για τους οποίους το Ισραήλ απέρριψε την πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα, με την οποία συμφώνησε η Χαμάς επιχειρεί να συνοψίσει σε εκτενές της άρθρο η Business Standard.

Όταν η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποδέχθηκε αυτό που περιέγραψε ως πρόταση κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων από την Αίγυπτο και το Κατάρ, Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρεται να είπαν ότι οι όροι της προτεινόμενης συμφωνίας δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις του Ισραήλ.

Από το γραφείο του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, ανακοινώθηκε πως η μια συγκεκριμένη πρόταση γίνεται αποδεκτή ενώ ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς είπε σε διεθνές πρακτορείο ειδήσεων ότι τον τελικό λόγο έχει πια το Ισραήλ.

«Αφού η Χαμάς συμφώνησε με την πρόταση των διαμεσολαβητών για κατάπαυση του πυρός, «η μπάλα βρίσκεται τώρα στο γήπεδο του Ισραήλ», είτε θα συμφωνήσει είτε θα θέσει εμπόδια», σχολίασε ο αξιωματούχος της Χαμάς.

Ωστόσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αντέτειναν αργά το βράδυ της Δευτέρας στους Times of Israel ότι οι όροι που η Χαμάς είπε ότι αποδέχεται δεν ταιριάζουν με αυτούς που είχε θέσει το Ισραήλ

Ποια πρόταση αποδέχτηκε η Χαμάς;

Η πρόταση στην οποία συμφώνησε η Χαμάς περιλαμβάνει μια συμφωνία τριών φάσεων, με κάθε στάδιο να διαρκεί 42 ημέρες, δήλωσε στο Al Jazeera ο Khalil al-Hayya, αναπληρωτής του Yahya Sinwar, ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον ηγέτη της Χαμάς, στην πρόταση στην οποία και συμφωνούν, υπάρχει «σαφής δέσμευση για προσωρινή διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων» την πρώτη ημέρα της πρώτης φάσης της συμφωνίας.

Σε δεύτερη φάση προβλέπεται ανακοίνωση «οριστικής παύσης στρατιωτικών και εχθρικών επιχειρήσεων».

Ο ηγέτης της Χαμάς περιέγραψε επίσης ότι η Αίγυπτος τοποθετείται ως εγγυητής της εν λόγω συμφωνίας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πόλεμος δε θα ξαναρχίσει.

Υποστήριξε επίσης ότι οι διαμεσολαβητές είχαν πει στη Χαμάς πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε για την εφαρμογή της.

Εν τω μεταξύ, η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ανέφερε ότι πηγές της Χαμάς ισχυρίζονταν ότι έλαβαν διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο πως το Ισραήλ δε θα ξαναρχίσει τον πόλεμο μετά την εφαρμογή της συμφωνίας των τριών σταδίων.

Γιατί το Ισραήλ απέρριψε την πρόταση



Η ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα είναι της άποψης ότι η πρόταση που είπε ότι αποδέχτηκε η Χαμάς δεν ήταν η ίδια πρόταση για συμφωνία που είχαν συμφωνήσει το Ισραήλ και η Αίγυπτος πριν από 10 ημέρες, και η οποία είχε γίνει η βάση για διαπραγματεύσεις από τότε.

Αυτό υποστήριξαν τουλάχιστον ισραηλινοί αξιωματούχοι μιλώντας στο ισραηλινό κανάλι 12.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, στην πρόταση είχαν εισαχθεί «κάθε είδους ρήτρες».

Η απόρριψη των όρων της Χαμάς από το Ισραήλ σχετίζεται με το γεγονός ότι αυτές οι νέες ρήτρες φέρεται να αφορούν αφενός το αν ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς θα τελειώσει κι αφετέρου με το πώς και πότε.

Οι νέες ρήτρες σχετίζονται ακόμα και με τις εγγυήσεις που θα δοθούν για να διασφαλιστεί ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί.

Η Χαμάς φέρεται να έχει σκληρύνει τη στάση της και απαιτεί να τελειώσει ο πόλεμος ήδη από την πρώτη φάση οποιασδήποτε πιθανής συμφωνίας, αντί για τη δεύτερη ή την τρίτη φάση.

Ωστόσο, το Ισραήλ έχει επανειλημμένα απορρίψει οποιονδήποτε όρο που θα το ανάγκαζε να τερματίσει τον πόλεμο στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων.

Αντίθετα, το Ισραήλ επιμένει ότι θα συνεχίσει τις μάχες μόλις εφαρμοστεί οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία.

Η στρατηγική εξυπηρετεί την επίτευξη διπλών πολεμικών στόχων: Να πάρει τους ομήρους πίσω και να καταστρέψει τον στρατό και τη διοίκηση της Χαμάς.

Εδώ και μήνες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ορκιστεί ότι ανεξάρτητα από μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων, οι ισραηλινές δυνάμεις θα εξαλείψουν τα τελευταία προπύργια της Χαμάς στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα.

Τη Δευτέρα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) άρχισαν να εκδίδουν εντολές εκκένωσης σε Παλαιστίνιους αμάχους στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, η Χαμάς έχει επίσης απορρίψει επανειλημμένως προτάσεις εκεχειρίας του Ισραήλ αφού απαιτεί ολική κατάπαυση του πυρός και το Ισραήλ αρνήθηκε να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να εξαλείψει τους εναπομείναντες μαχητές της Χαμάς, ειδικά στη Ράφα.

Τι συμβαίνει «πίσω από τις κλειστές πόρτες»

Η ανακοίνωση της Χαμάς ότι είχε αποδεχθεί μια πρόταση εκεχειρίας φάνηκε «ένα τέχνασμα» που είχε σκοπό να κάνει το Ισραήλ να μοιάζει με την πλευρά που αρνείται τη συμφωνία, δήλωσε στο Reuters Ισραηλινός αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ωστόσο, άλλος αξιωματούχος, ο οποίος είχε ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις, φέρεται να είπε ότι η πρόταση που είχε αποδεχθεί η Χαμάς ήταν ουσιαστικά η ίδια με αυτή που είχε συμφωνήσει το Ισραήλ στα τέλη Απριλίου.

Την ίδια ώρα, Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι ο Νετανιάχου και το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ δεν φαίνεται να «έρχονται στο τραπέζι» της τελευταίας φάσης των διαπραγματεύσεων με «καλή πίστη»

Τι θα κάνει το Ισραήλ στη συνέχεια;

Η κυβέρνηση Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι η προσφορά της Χαμάς «είναι πολύ μακριά από τις βασικές απαιτήσεις του Ισραήλ».

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα στείλει ομάδες διαπραγματευτών για να πραγματοποιήσουν συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές «για να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με όρους που είναι αποδεκτοί από το Ισραήλ».

Παράλληλα κοινοποίησε πως υπήρξε ομόφωνη απόφαση να ξεκινήσει η επιχείρηση του Ισραηλινού Στρατού στη Ράφα για να ασκήσει «στρατιωτική πίεση στη Χαμάς».

Έτσι ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι τα στρατεύματά του χτυπούσαν «στοχευμένες» τοποθεσίες της Χαμάς στην ανατολική Ράφα.

Πώς αντέδρασαν οι ΗΠΑ;

Η Ουάσιγκτον επανεξετάζει την απάντηση της Χαμάς στην τελευταία πρόταση εκεχειρίας και την συζητά με τους διαμεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάθιου Μίλερ, δηλώνοντας ότι ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς έσπευσε στην περιοχή για να συνεργαστεί προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία εκεχειρίας.

Παράλληλα υπογράμμισε πω μια συμφωνία είναι «απολύτως εφικτή» και το «απόλυτα καλύτερο αποτέλεσμα».

Τέλος ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι είπε: «Θέλουμε να βγάλουμε αυτούς τους ομήρους, θέλουμε να θέσουμε σε ισχύ μια εκεχειρία για έξι εβδομάδες, θέλουμε να αυξήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια ."

Πηγή: skai.gr

