Guardian: Ο Μακρόν με τις «γροθιές» του στέλνει ένα μήνυμα στον Πούτιν

Η δημοσιοποίηση επίσημων φωτογραφιών που δείχνουν τον Εμανουέλ Μακρόν να χτυπάει έναν σάκο του μποξ έγινε δεκτή στη Γαλλία μεταξύ επαίνων και αποτροπιασμού.

Οι φωτογραφίες του Γάλλου προέδρου, όπως γράφει η εφημερίδα «Guardian», που δημοσιεύθηκαν στο Instagram την Τρίτη από την επίσημο φωτογράφο του, Soazig de la Moissonnière, δείχνουν τον πρόεδρο με σφιγμένα δόντια και φουσκωμένους δικέφαλους καθώς γυμνάζεται.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν σύντομα να τον παρομοιάζουν με τον Ρόκι Μπαλμπόα, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν τη χρονική στιγμή των φωτογραφιών, καθώς ο Μακρόν έχει καλέσει την Ευρώπη να εντείνει την αντίδρασή της στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κάποιοι είπαν ότι οι φωτογραφίες τον έδειχναν να ετοιμάζεται να τα βάλει με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Photos of Macron boxing raise eyebrows in France after he comes out swinging against Putin https://t.co/fAZHazUU9n — The Guardian (@guardian) March 21, 2024

Το γυναικείο περιοδικό «Femme Actuelle» περιέγραψε τις φωτογραφίες πιο κολακευτικά, γράφοντας ότι έδειχναν «τον σύζυγο της Μπριζίτ Μακρόν» με «αποφασιστικό βλέμμα, σαν να θέλει να δώσει μάχη με τον αντίπαλό του... Φαίνεται να χτυπάει τόσο δυνατά που οι δικέφαλοί του ξεπροβάλλουν κάτω από το μαύρο μπλουζάκι του».

Άλλοι σχολιαστές εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για τις εικόνες. Η Γαλλίδα βουλευτής των Πρασίνων, Sandrine Rousseau, αναδημοσίευσε μία από τις φωτογραφίες με το σχόλιο: «Τι ήττα για τον προοδευτισμό. Και τι φτώχεια της πολιτικής επικοινωνίας».

Ces codes virilistes utilisés jusqu’à l’overdose. Quelle misère du politique. Quelle défaite du progressisme. Et quelle indigence de la communication politique… https://t.co/JQ3AsIvYjb — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) March 20, 2024

Γράφοντας στην κεντροαριστερή εφημερίδα «Libération», ο Jonathan Bouchet-Petersen δήλωσε ότι οι φωτογραφίες ήταν μια «μάλλον απογοητευτική επικοινωνιακή επιλογή» και είπε ότι θα ήταν προτιμότερο αν η φωτογραφία ήταν όντως προϊόν ενός αναιδούς χρήστη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είχε αρχικά υποθέσει.

Ο Éric Anceau, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Λωρραίνης, έγραψε στο X ότι οι φωτογραφίες ήταν «μέρος της νεολαϊκίστικης αρρενωπότητας στην οποία αρέσκονται σήμερα ορισμένοι ηγέτες, αρχής γενομένης από τον μετρ του είδους (μέχρι σήμερα) Βλαντιμίρ Πούτιν».

Ο Πούτιν έχει φωτογραφηθεί στο παρελθόν να ψαρεύει, να πυροβολεί και να ιππεύει με γυμνό στήθος, να παίζει χόκεϊ επί πάγου, να νικά τους αντιπάλους του στο τζούντο και να κάνει βόλτες με τανκς και υποβρύχια.

Η Μπριζίτ Μακρόν αποκάλυψε πέρυσι σε συνέντευξή της στο «Paris Match» ότι ο πρόεδρος πυγμαχεί δύο φορές την εβδομάδα και στο παρελθόν έχει ποζάρει με γάντια πυγμαχίας για να προωθήσει την άσκηση ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.