Σόκαρε την Παρτιζάν κι ισοφάρισε η Μπούντουτσνοστ

Την Παρασκευή θα ξεκαθαρίσει ποια εκ των Παρτιζάν ή Μπούντουτσνοστ θα προκριθεί στους τελικούς της φετινής Αδριατικής Λίγκας.

Η πρωταθλήτρια Μαυροβουνίου νίκησε την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς 74-73 στην Ποντγκόριτσα στον δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό της Αδριατικής Λίγκας κι έκανε την έκπληξη, οδηγώντας τη σειρά σε τρίτο ματς στις 10 του μήνα στη σερβική πρωτεύουσα.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 1992 προηγήθηκε 40-36 στο ημίχρονο, όμως το 26-17 επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο και το σερί στα τελευταία λεπτά της τέταρτης περιόδου έφεραν την ισοφάριση.

Πρωτεργάτες σε αυτό ήταν οι Φέρελ με 13, Καμένιας με 12 και Τανάσκοβιτς με 11 πόντους. Για τους Σέρβους, ξεχώρισαν οι Πάντερ με 17 και Ντόζιερ με 10 πόντους.

