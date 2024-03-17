Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως οι σύμμαχοι του Ισραήλ έχουν βραχεία μνήμη σε ό,τι αφορά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, και πως το Ισραήλ θα επιμείνει με την επίθεσή του στη Γάζα παρά την αυξανόμενη διεθνή πίεση.
«Προς τους φίλους μας στη διεθνή κοινότητα λέω: είναι η μνήμη σας τόσο μικρή; Τόσο γρήγορα ξεχάσατε σχετικά με την 7η Οκτωβρίου, τη χειρότερη σφαγή που διαπράχθηκε ποτέ εναντίον των Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα;» είπε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του.
«Τόσο γρήγορα είσαστε έτοιμοι να αρνηθείτε στο Ισραήλ το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στα τέρατα της Χαμάς;»
Ο Νετανιάχου επανέλαβε πως το Ισραήλ θα επιμείνει με την επίθεσή του στη Γάζα, περιλαμβανομένης της πόλης Ράφα, ενώ θα απομακρύνει αμάχους από τις ζώνες μάχης.
