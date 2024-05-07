Δίκη Τραμπ: Όλα όσα κατέθεσε η πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς

Η μάρτυρας «κλειδί» στη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, Στόρμι Ντάνιελς κατέθεσε ενώπιον του Ντόναλντ Τραμπ στην ποινική δίκη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Oπως αναφέρουν οι NYT, η πορνοστάρ είχε λάβει 130.000 δολάρια για να μη μιλήσει δημοσίως για τις φήμες που την ήθελαν να έχει σεξουαλικές επαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Στόρμι Ντάνιελς περιέγραψε την Τρίτη στους ενόρκους την δική της εκδοχή για τη σεξουαλική συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2006, και όσα επακολούθησαν.

Είπε πως με τον Τραμπ είχαν βρεθεί σε ένα τουρνουά γκολφ και αργότερα της ζήτησε τον αριθμό τηλεφώνου της και την κάλεσε σε δείπνο.

Εκείνη ήταν 27 ετών και εκείνος 60 ετών, μόλις έναν χρόνο μετά τον γάμο του με την τρίτη σύζυγό του, Μελάνια.

Εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με την Ντάνιελς, έφτασε στη σουίτα του ξενοδοχείου Τραμπ και βρήκε τον σωματοφύλακά του, Κιθ Σίλερ, να στέκεται απ’ έξω.

Μπήκε μέσα και βρήκε τον Τραμπ να παρακολουθεί τηλεόραση στον καναπέ με πιτζάμες και παντόφλες.

«Ξέρει ο κ. Χέφνερ ότι του έκλεψες τα ρούχα;», επιχείρησε να αστειευτεί η Ντάνιελς, κάνοντας αναφορά στον εκδότη του Playboy, Χιου Χέφνερ.

Η Ντάνιελς υποστηρίζει ότι μετά από ένα δείπνο, εκείνος τη ρώτησε για την βιομηχανία του πορνό.

Της ζήτησε να υπογράψει ένα από τα DVD με τις ταινίες της και είπε ότι του θύμιζε την κόρη του.

Στη συνέχεια, της πρότεινε να συμμετάσχει στην εκπομπή του, “The Apprentice”.

Η βραδιά έκλεισε με εκείνους να συνευρίσκονται.

Εκτοτε συναντήθηκαν αρκετές φορές και όπως περιγράφει εκείνος συνέχισε να υπόσχεται ότι θα την φιλοξενούσε στο σόου του, αλλά δεν συνευρέθηκαν ποτέ ξανά ερωτικά.

Η Ντάνιελς έλαβε το επίμαχο ποσό το 2016 από τον τότε προσωπικό δικηγόρο του Τραμπ, Μάικλ Κοέν σε αντάλλαγμα για τη σιωπή της.

Ο πρώην πρόεδρος κατηγορείται για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων για να καλύψει την αποζημίωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.