Για διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Βελγίου και Τουρκίας κάνουν λόγο τα βελγικά μέσα ενημέρωσης. Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο παραβρέθηκε στις 11 Μαρτίου στο ιφτάρ (το δείπνο των μουσουλμάνων που σπάει τη νηστεία του ραμαζανιού) της βελγοτουρκικής οργάνωσης Fedaction στην Αμβέρσα, η οποία πρόσκειται όμως στον αντίπαλο του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, τον Φετουλάχ Γκιουλέν.

Το γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας. Ο πρέσβης του Βελγίου στην Τουρκία κλήθηκε για εξηγήσεις. Το γραφείο του Ντε Κρο απάντησε ότι "η συμμετοχή ήρθε έπειτα από πρόσκληση που έλαβε. Ο πρωθυπουργός τίμησε την πρόκληση χωρίς πολιτική ατζέντα", ανέφερε εκπρόσωπος του Αλεξάντερ Ντε Κρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

