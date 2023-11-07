Περικυκλωμένη η Γάζα από τον ισραηλινό στρατό - Νέοι βομβαρδισμοί κοντά σε νοσοκομεία

Ένας μήνας συμπληρώνεται σήμερα, Τρίτη από την ημέρα που η Χαμάς εισέβαλε στο Ισραήλ αιφνιδιάζοντας τους πάντες. Οι άγριες μάχες συνεχίζονται με τις ισραηλινές δυνάμεις να εισχωρούν ολοένα και πιο κοντά στη Γάζα, περικυκλώνοντάς από κάθε κατεύθυνση ενώ πιθανότατα να βρίσκονται ακόμα και μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από το νοσοκομείο Αλ- Σίφα όπου σύμφωνα με τις IDF βρίσκεται το υπόγειο στρατηγείο της Χαμάς.

Στον ένα μήνα φρίκης πάνω από 10.000 είναι οι νεκροί ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απέτυχε για άλλη μια φορά να φτάσει σε απόφαση για ανθρωπιστική εκεχειρία. Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός, αν δεν απελευθερωθούν οι όμηροι. Τόνισε δε ότι «το Ισραήλ θα αναλάβει, επ’ αόριστον, τη συνολική ευθύνη για την ασφάλεια» στον παλαιστινιακό θύλακα, πρόσθεσε.

«Καταστρέψαμε ισραηλινά άρματα μάχης» ισχυρίζεται από την πλευρά της η Χαμάς, που ανακοίνωσε 200 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο.

Ολοένα και πιο κοντά στο κέντρο της Γάζας ο ισραηλινός στρατός

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης, είναι πλέον θέμα ωρών να περάσει η επιχείρηση σε νέα φάση της χερσαίας επιχείρησης δηλαδή στις επιχειρήσεις με σκοπό να καταστραφούν αρχηγεία που βρίσκονται κάτω από νοσοκομεία ή τεμένη.

Η Γάζα βρίσκεται υπό ασφυκτικό κλοιό και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη επιχείρηση στα τούνελ της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει και κινούνται τα μέλη της Χαμάς, έχει ξεκινήσει για τον ισραηλινό στρατό. Οι Ισραηλινοί φέρονται να έχουν συγκεκριμένο σχέδιο για την εξουδετέρωση των ενόπλων της Χαμάς μέσα στον λαβύρινθο των τούνελ, στην πόλη της Γάζας και είναι πλέον θέμα χρόνου να ενεργοποιηθεί. Στόχος, όπως όλα δείχνουν, είναι να εγκλωβίσουν τα μέλη της Χαμάς μέσα στα τούνελ, δίχως νερό και τρόφιμα και να τους αναγκάσουν να αφήσουν ελεύθερους τους ομήρους και ή να παραδοθούν οι ίδιοι ή να εξαναγκαστούν σε άτακτη έξοδο από τις στοές, όπου θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού

Ολονύκτιες αεροπορικές επιδρομές κοντά σε νοσοκομεία

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι δύο ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν περιοχή περίπου 50 μέτρα από το νοσοκομείο al-Quds στην πόλη της Γάζας τη νύχτα. Νωρίτερα, είχε απευθύνει επείγουσα έκκληση στους διεθνείς οργανισμούς αρωγής λέγοντας ότι το νοσοκομείο θα ξεμείνει από καύσιμα εντός 48 ωρών, πράγμα που σημαίνει ότι «ο εξοπλισμός που σώζει ζωές, οι θερμοκοιτίδες νεογνών και οι μονάδες εντατικής θεραπείας θα πάψουν να λειτουργούν».

Επιπλέον, ισραηλινό χτύπημα έπληξε την οροφή του νοσοκομείου Σίφα στη Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής Μάι αλ-Κάιλα πάνω από το 60% των ιατρικών εγκαταστάσεων της Γάζας βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Συγκεκριμένα, ο Αλ-Κάιλα είπε ότι 16 από τα 35 νοσοκομεία και τα 51 από τα 72 ιατρικά κέντρα δεν λειτουργούν πλέον λόγω των ελλείψεων καυσίμων και ιατρικών προμηθειών καθώς και των ισραηλινών βομβαρδισμών.

Παράλληλα, Παλαιστίνιοι που κατέφυγαν προς τα νότια τη Δευτέρα ανέφεραν σφοδρό ισραηλινό βομβαρδισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι. Είπαν ότι ο ισραηλινός στρατός σφυροκόπησε τον καταυλισμό και την περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα κατά τη διάρκεια ενός νέου μπλακ άουτ των επικοινωνιών.

