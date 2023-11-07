Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, ολοκλήρωσε τη δεύτερη περιοδεία του στη Μέση Ανατολή η οποία, ωστόσο, δεν έφερε τα επιθυμητά για την Ουάσιγκτον αποτελέσματα. Όπως άλλωστε παραδέχθηκε ο ίδιος αναχωρώντας από τον τελευταίο του σταθμό, την Άγκυρα, οι προσπάθειες για ανθρωπιστικές παύσεις και αποτροπή επέκτασης της σύγκρουσης στην περιοχή «παραμένουν σε εξέλιξη». Επόμενος σταθμός η Ιαπωνία όπου και θα ενημερώσει τους ομολόγους του στην G7 για τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην εν εξελίξει σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς.

Έπειτα από τέσσερις ημέρες συνομιλιών, οι οποίες άρχισαν στο Ισραήλ, αποδείχθηκε ότι η διπλωματική προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών στάθηκε αδύνατο να πείσει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να λάβει απόφαση υπέρ των ανθρωπιστικών παύσεων τη στιγμή που το Ισραήλ κλιμάκωνε περαιτέρω την επίθεσή του κατά της Χαμάς και ενέτεινε τα πλήγματά του στη Λωρίδα της Γάζας η οποία συγκλονιζόταν από νέους καταιγιστικούς βομβαρδισμούς και βυθιζόταν σε ένα νέο μπλακ άουτ επικοινωνιών. Την ίδια στιγμή, τα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της διέλευσης της Ράφα από 100 την περασμένη Παρασκευή μειώνονταν στα 30 τις επόμενες ημέρες.

«Γνωρίζουμε τις ανησυχίες. Στη Γάζα, βλέπουμε το τρομερό κόστος. Βλέπουμε το κόστος των αθώων πολιτών. Είμαστε σε επαφή με τους Ισραηλινούς. Έχουμε μιλήσει για βήματα που μπορούν να μειώσουν τις απώλειες αμάχων», τόνισε ο κ. Μπλίνκεν συμπληρώνοντας ότι «καταβάλλουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες» για να διασφαλιστεί η άφιξη μεγάλων ποσοτήτων βοήθειας στη Γάζα.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα The Guardian διπλωμάτες σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής οι οποίες είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο Μπλίνκεν θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ να περιορίσει τις επιθέσεις του στη Γάζα καλώντας είτε σε κατάπαυση του πυρός είτε παρακρατώντας την αμερικανική χρηματοδότηση. Αντιθέτως, εξηγούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται να πράξουν αναλόγως είτε γιατί πιστεύουν ότι η συντριβή της Χαμάς είναι εφικτός στόχος με αποδεκτό τίμημα είτε επειδή η κυβέρνηση Μπάιντεν κρίνει προς το συμφέρον της την ενότητα με το Ισραήλ έναντι των αμάχων στη Γάζα.

Πιθανώς η πιο ανησυχητική διάσταση, γράφει η εφημερίδα, είναι η σταδιακή εξαφάνιση της ισχύος της αμερικανικής διπλωματίας και τα σταδιακά, αν και μέχρι στιγμής περιορισμένα, σημάδια συνεργασίας ανάμεσα στο Ιράν και τα αραβικά κράτη.

Ήδη ανακοινώθηκε ότι ο πρόεδρος του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσι, θα επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία την Κυριακή αφού Τεχεράνη και Ριάντ συγκαλούν από κοινού Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας. Θα είναι μάλιστα η πρώτη επίσκεψη Ιρανού αρχηγού κράτους στο Ριάντ έπειτα από την υπογραφή εξομάλυνσης των σχέσεων των δύο χωρών τον περασμένο Μάρτιο.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν εντείνει τις διπλωματικές του προσπάθειες με τον Ιρανό πρόεδρο να συνομιλεί με τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι καλώντας τον να υποστηρίξει την πλευρά των Παλαιστίνιων.

H Oυάσιγκτον όμως «απλώνει» κι άλλους παίκτες στη διπλωματική σκακιέρα με τον διευθυντή της CIA, Ουίλιαμ Μπερνς, να διαδέχεται τον Άντονι Μπλίνκεν στο Ισραήλ και τον ίδιο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν να συνομιλεί εκ νέου τηλεφωνικά με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου με θέμα το ενδεχόμενο παύσεων των συγκρούσεων για ανθρωπιστικούς λόγους με τον ίδιο τον ισραηλινό πρωθυπουργό να έχει ήδη διαμηνύσει, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει εκεχειρία από την πλευρά του Ισραήλ εάν δεν απελευθερωθούν προηγουμένως όλοι οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς.

