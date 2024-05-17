Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» φιλοξενήθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο κ. Σταϊκούρας, κληθείς αρχικά να σχολιάσει το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Αυγής» για τα Τέμπη, επεσήμανε ότι «υποχρέωση του υπουργείου Υποδομών είναι να ενισχύει την ασφάλεια των επιβατών», ενώ στο πεδίο πολιτικών ευθυνών υπενθύμισε ότι ο ΕΔΟΣΑΑΜ, ο νέος οργανισμός διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, διερευνά ενδελεχώς την υπόθεση και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ευρωπαϊκή αρχή.

«Οι μεταφορές είναι ασφαλείς, αλλά πάντα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας και πάντα πρέπει να κάνουμε όσα γίνεται περισσότερα» συνέχισε ο υπουργός, φέρνοντας μάλιστα στο τραπέζι και το παράδειγμα των ισόπεδων διαβάσεων, για το οποίο «βγάλαμε πριν δυο εβδομάδες για πρώτη φορά με διάταξη νόμου στη Βουλή 25 εκατομμύρια ευρώ για την επίλυση του ζητήματος».

«Μην ξεχνάτε ότι η περίφημη σύμβαση 717 παραδόθηκε έγκαιρα τον Σεπτέμβριο του 2023, όμως τότε είχαμε την κακοκαιρία 'Daniel', επομένως το αντίστοιχο τμήμα της Θεσσαλίας έχει καταστραφεί ολοσχερώς από Δομοκό μέχρι Λάρισα».

«Ωστόσο η αποκατάσταση των ζημιών θα είναι έτοιμη έως το τέλος του 2025, με το κόστος να ανέρχεται στα 463 εκατομμύρια ευρώ», υπογράμμισε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

«Ιδιαίτερα αυξημένη η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα»

Στη συνέχεια, ο υπουργός αναφέρθηκε στις επιδοτήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

«Το υφιστάμενο πρόγραμμα τρέχει με ικανοποιητικούς ρυθμούς, θέλω να σας πω ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση από τα διαθέσιμα κονδύλια. Σήμερα μόνο θα πληρώσουμε 1.510 συμπολίτες μας πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά έχουμε καταβάλει περισσότερα από 26 εκατομμύρια ευρώ σε 7.000 συμπολίτες μας. Κι αυτά στο 'Κινούμαι Ηλεκτρικά 2' μόνο».

Αναφορικά με το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες βγαίνει στη δημοσιότητα η Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπου οι επιδοτήσεις στα φυσικά πρόσωπα, στην απόσυρση αυτοκινήτων θα είναι λίγο αυξημένες, αλλά θα μειωθούν ως προς τα νομικά πρόσωπα, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι «έχουμε τον γηραιότερο στόλο οχημάτων στην Ευρώπη, είτε μιλάμε για λεωφορεία, είτε για αυτοκίνητα, είτε για φορτηγά».

Ερωτηθείς για τα ηλεκτρικά λεωφορεία και τον βαθμό ετοιμότητάς τους, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι είναι απολύτως λειτουργικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς έχουν ενταχθεί στον συγκοινωνιακό ιστό των δυο πόλεων.

«Σήμερα το πρωί ξεκίνησαν τα πρώτα 46 λεωφορεία στην Αθήνα. Μάλιστα, επιβιβάστηκα σε ένα και ήρθα από του Ρέντη εδώ στον Πειραιά μαζί με πολίτες. Εκτιμούμε ότι ο αριθμός αυτός θα είναι διπλάσιος εντός δυο εβδομάδων. Στη Θεσσαλονίκη ξεκινάμε τη Δευτέρα τα πρώτα λεωφορεία, πιστοί στο χρονοδιάγραμμά μας».

Ως προς τον Κηφισό και την αντιμετώπιση της καθημερινής κυκλοφοριακής συμφόρησης, ο κ. Σταϊκούρας αποκάλυψε ότι μελετάται μια συλλογική λύση, ένας διαγωνισμός από το ΤΑΪΠΕΔ, όπου στη Φυλή θα δημιουργηθεί ένας χώρος για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.

