Η Σελίν Ντιόν «ανέβασε» στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει στα παρασκήνια με τους γιους της και τον τραγουδιστή των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ, μετά την πρόσφατη συναυλία του συγκροτήματος στο στάδιο Allegiant, στο Λας Βέγκας.

«Το περασμένο Σάββατο, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τη συναυλία των @therollingstones, στο πλαίσιο της περιοδείας τους #hackneydiamonds στο @allegiantstadium στο Λας Βέγκας. Τι απίστευτο σόου», έγραψε η 56χρονη τραγουδίστρια του «My Heart Will Go On» στην ανάρτησή της.

«Ευχαριστώ τον Μικ Τζάγκερ για τη θερμή υποδοχή της οικογένειάς μου. Μας κάνατε να ροκάρουμε!», πρόσθεσε η διάσημη τραγουδίστρια.



Η Γαλλοκαναδή καλλιτέχνιδα φωτογραφήθηκε με τον «γερόλυκο» της ροκ και τους γιους της René-Charles, 23 ετών, και τα δίδυμα Nelson και Eddy, 13 ετών.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια φάνηκε να περνάει μια υπέροχη βραδιά εν μέσω της μάχης της με το σύνδρομο Stiff-Person (Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου). Η τραγουδίστρια, η οποία αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με τη σπάνια νευρολογική ασθένεια σε ένα συγκινητικό βίντεο το 2022, σε πρόσφατη συνέντευξή της μοιράστηκε πώς αντιμετωπίζει αυτό το «θηρίο», εξηγώντας ότι κάθε μέρα είναι διαφορετική και πλέον έμαθε να ζει με αυτή την πάθηση.

Στο ερώτημα για το πώς διαχειρίζεται τη νέα πραγματικότητα, η ίδια ανέφερε: «Είμαι καλά, αλλά έχω πολύ δουλειά ακόμη μπροστά μου. Το παίρνω μέρα με τη μέρα. Πέντε ημέρες την εβδομάδα κάνω αθλητική, σωματική και φωνητική θεραπεία. Τώρα πρέπει να μάθω να ζω με αυτό και να σταματήσω να αμφισβητώ τον εαυτό μου. Νιώθω όμορφη στα 55 μου... ».

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Σαββάτου, η Celine Dion εθεάθη να χορεύει και να κλαίει καθώς παρακολουθούσε το αγαπημένο της συγκρότημα.

Το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (Stiff Person Syndrome - SPS) είναι μια εκφυλιστική πάθηση που προκαλεί ένταση και ανεξέλεγκτο σπασμό των μυών. Τελικά, αφήνει τους πάσχοντες να μοιάζουν με «ανθρώπινα αγάλματα», καθώς σταδιακά «κλειδώνει» το σώμα και οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να περπατήσουν ούτε να μιλήσουν.

Η σταρ έκανε για τελευταία φορά μια εμφάνιση-έκπληξη στη σκηνή στα βραβεία Grammy τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς παρέδωσε στην Taylor Swift το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς, μετά από αρκετά χρόνια απουσίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.