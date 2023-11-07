Ρωσία: Καταστρέψαμε 17 drones της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα και στην Κριμαία

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν συνολικά 17 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και τη χερσόνησο της Κριμαίας, γνωστοποίησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Τα εννέα από τα drones καταστράφηκαν από συστοιχίες αντιαεροπορικών όπλων και άλλα οκτώ αναχαιτίστηκαν με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικού πολέμου, διευκρίνισε το υπουργείο μέσω Telegram.

Νωρίτερα, ο εγκατεστημένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, λιμανιού της Μαύρης Θάλασσας στη χερσόνησο της Κριμαίας, ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ, ανέφερε, επίσης μέσω Telegram, ότι συντρίμμια κατέπεσαν στην οροφή σπιτιού στο χωριό Αντρίιβκα, σε μικρή απόσταση από τη Σεβαστούπολη, προκαλώντας πυρκαγιά που όμως έσβησε γρήγορα.

Δεν δόθηκαν πληροφορίες για θύματα ούτε από το υπουργείο, ούτε από τον κυβερνήτη.

Σύμφωνα με τον ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Shot, περί τις 04:10 (τοπική ώρα· 03:10 ώρα Ελλάδας), ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις κοντά στις πόλεις Ναβαφεόντοροβκα και Σάκι. Στην τελευταία βρίσκεται βάση των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων (της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας).

Το λιμάνι της Σεβαστούπολης, βάση του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιθέσεων.

Η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας το 2014.

Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο για τις πληροφορίες αυτές από πλευράς Κιέβου μέχρι στιγμής.

