Προειδοποίηση για τους νέους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες απεύθυνε η επικεφαλής του Εποπτικού Βραχίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM - Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός) Κλαούντια Μπούχ.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη της στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι τράπεζες, πέραν από τον κίνδυνο των υψηλών επιτοκίων, βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με «νεοφανείς κινδύνους», όπως τις γεωπολιτικές κρίσεις, την κλιματική αλλαγή και την κυβερνοασφάλεια.

Η επικεφαλής του SSΜ αναγνώρισε πως οι τράπεζες είναι τώρα κερδοφόρες «διότι έχουμε υψηλότερα επιτόκια και αυτό είναι καλό για τα κέρδη των τραπεζών».

Από τον Ιούλιο του 2022 η ΕΚΤ εισήλθε σε ένα κύκλο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής με στόχο να περιορίσει τον πληθωρισμό, αυξάνοντας τα βασικά της επιτόκια κατά 450 μονάδες βάσης.

Ωστόσο, ερωτηθείσα για τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι εμπορικές τράπεζες, η κ. Μπούχ είπε «δεν έχουμε ακόμη δει τον πλήρη αντίκτυπο των υψηλότερων επιτοκίων στους ισολογισμούς των τραπεζών». «Υπάρχει περισσότερη μετακύλιση, περισσότερος αντίκτυπος των υψηλότερων επιτοκίων στα καταθετικά επιτόκια και αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία», συμπλήρωσε.

Σημείωσε ακόμη ότι μπορεί επίσης να είναι δύσκολο για τις τράπεζες να μετακυλήσουν τα υψηλότερα επιτόκια στους εταιρικούς πελάτες τους γιατί είναι γνωστό ότι σε πολλούς τομείς η ζήτηση για νέα δάνεια είναι αδύναμη.

«Συνεπώς», συνέχισε, «είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να παρακολουθούμε, το τι θα γίνει με την μελλοντική κερδοφορία των τραπεζών και φυσικά υπάρχει και το θέμα των κινδύνων, των νεοφανών κινδύνων, των γεωπολιτικών κινδύνων, των κλιματικών κινδύνων. Αυτά είναι στο επίκεντρο των ευρωπαίων εποπτών και εργαζόμαστε στενά με τις τράπεζες για να βεβαιωθούμε ότι επαγρυπνούν και ότι κάνουν σωστή μελλοντική εκτίμηση κινδύνου αλλά για αυτούς τους νέους κινδύνους».

Ερωτηθείσα, η επικεφαλής του SSΜ απέφυγε να σχολιάσει την εν εξελίξει εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας από την ελληνική Eurobank, λέγοντας ως ένα γενικό σχόλιο ότι οι επόπτες, δηλαδή ο SSΜ μαζί με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εξετάζουν τις προληπτικές επιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Εurobank έχει αποκτήσει το 55,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας και μετά από τις εποπτικές εγκρίσεις και βάσει του νόμου η Eurobank αναμένεται να υποβάλει δημόσια προσφορά για απόκτηση και του υπόλοιπου μετοχικού κεφαλαίου.

Η κ. Μπούχ απέφυγε να σχολιάσει επί της ουσίας την εν εξελίξει εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας από την ελληνική Eurobank, ενώ άφησε ξεκάθαρα να νοηθεί ότι θα υπάρξουν περιοδικές χρηματικές ποινές σε τράπεζες, που δεν ανταποκριθούν στις προσδοκίες του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού σε σχέση με τους κινδύνους που σχετίζονται από την κλιματική αλλαγή.

«Θα ήθελα να πω ότι η κατάσταση για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα είναι όμοια με πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες. Η κατάσταση είναι καλή, οι τράπεζες είναι καλά κεφαλαιοποιημένες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για την προοπτική ευρύτερα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα και αν παρατηρείται αύξηση των κόκκινων δανείων, η κ. Μπούχ ανέφερε ότι μέχρι τώρα παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση, η οποία ωστόσο δεν είχε μεγάλο αντίκτυπο, επισημαίνοντας ότι η εισροή νέων Μη Εξυπηρετούμενωνν Δανείων χρειάζεται χρόνο εν μέσω επιβράδυνσης της οικονομίας.

«Χρειάζεται χρόνος όταν έχουμε επιβράδυνση στην πραγματική οικονομία, χρειάζεται χρόνος μέχρι εκδηλωθούν τα ΜΕΔ και για τον λόγο αυτό πιέζουμε για ορθή εκτίμηση μελλοντικού κινδύνου», ανέφερε. Σε σχέση με τους κινδύνους που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια, η κ. Μπουχ είπε πως ο SSΜ εργάζεται με τις τράπεζες για να διασφαλίσει ότι είναι επαρκώς ανθεκτικές, λέγοντας πως βάσει στοιχείων η ένταξη των επεισοδίων κυβερνοεπιθέσεων αυξάνεται. Όπως είπε, η ΕΚΤ θα δημοσιεύει το καλοκαίρι τα αποτελέσματα του τεστ αντοχής σε κυβερνοεπιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.