Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη επιχείρηση στα τούνελ της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει και κινούνται τα μέλη της Χαμάς στην πόλη της Γάζας και εκτός αυτής, έχει ξεκινήσει για τον ισραηλινό στρατό.

Οι Ισραηλινοί φέρονται να έχουν συγκεκριμένο σχέδιο για την εξουδετέρωση των ενόπλων της Χαμάς μέσα στον λαβύρινθο των τούνελ, στην πόλη της Γάζας και είναι πλέον θέμα χρόνου να ενεργοποιηθεί.

כוחות צה"ל ממשיכים בלחימה בשטח רצועת עזה. מוקדם יותר היום, קיים מפקד פיקוד הדרום, אלוף ירון פינקלמן הערכת מצב שעסקה בין היתר בסוגיית המנהור וחשיפת הפירים בשטח הרצועה. בהערכת המצב השתתף גם קצין ההנדסה הראשי, תת-אלוף עידו מזרחי>> pic.twitter.com/iFQxOgjTj3 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 6, 2023

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει τη Γάζα από κάθε κατεύθυνση και προχωρούν ολοένα και βαθύτερα προς το κέντρο της πόλης. Στόχος, όπως όλα δείχνουν, είναι να εγκλωβίσουν τα μέλη της Χαμάς μέσα στα τούνελ, δίχως νερό και τρόφιμα και να τους αναγκάσουν να αφήσουν ελεύθερους τους ομήρους και ή να παραδοθούν οι ίδιοι ή να εξαναγκαστούν σε άτακτη έξοδο από τις στοές, όπου θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού.

Τη Δευτέρα, το μέτωπο της Γάζας βρέθηκε ο διοικητής της Νότιας Διοίκησης του Ισραηλινού στρατού, ο υποστράτηγος Γιαρόμ Φίνκελμαν, ο οποίος επιθεώρησε τις δυνάμεις και την κατάσταση που έχει καταγραφεί στο δίκτυο των τούνελ της Χαμάς. Στην αξιολόγηση συμμετείχε και ο αρχηγός του Σώματος Μηχχανικού Μάχης, στρατηγός Ido Mizrahi, ο οποίος ανέλυσε όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι στρατιώτες του για τις στοές της Χαμάς στη Γάζα.

תיעוד מהערכת המצב: pic.twitter.com/IObIzMs92H — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 6, 2023

Όλα δείχνουν ότι σύντομα θα ξεκινήσει το επόμενο στάδιο της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραηλινού στρατού, με διττό στόχο: Πρώτον τον περιορισμό και την καταστροφή των τούνελ της Χαμάς, αυτή τη φορά μέσα στον οικιστικό ιστό της Γάζας και δεύτερον, την «κατάληψη» της πόλης μέχρι το κέντρο της, με τελικό στόχο, όπως όλα δείχνουν, το διοικητήριο της Χαμάς, το οποίο, σύμφωνα με τον IDF, βρίσκεται κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Πρώην επικεφαλής Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Ισραήλ: Αναπόφευκτη η επιχείρηση στο Αλ Σίφα

Αίσθηση προκάλεσε τηλεοπτική συνέντευξη του πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Γιόρα Άιλαντ, ο οποίος υποστήριξε ότι είναι «αναπόφευκτη» η διεξαγωγή επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου Αλ Σίφα, κάτω από το οποίο υπάρχει – σύμφωνα με τους IDF – κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς και δαιδαλώδεις σήραγγες που χρησιμοποιούνται ως ορμητήριο από μαχητές της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, ο υποστράτηγος (ε.α.) Γιόρα Άιλαντ εξέφρασε την ελπίδα πως οι ΗΠΑ θα υποστήριζαν μια τέτοια επιχείρηση του ισραηλινού στρατού ακόμη και εάν στοίχιζε τη ζωή σε χιλιάδες αμάχους. Με αφορμή τη σημερινή επίσκεψη του αρχηγού της CIA Μπιλ Μπερνς στο Ισραήλ, ο Άιλαντ είπε: «Ελπίζω πως θα του το εξήγησαν. Και αν υπάρχει βούληση για ανάληψη στρατιωτικής δράσης στο (νοσοκομείο) Αλ Σίφα, που τη θεωρώ αναπόφευκτη, ελπίζω ο επικεφαλής της CIA να έλαβε μια εξήγηση γιατί είναι απαραίτητη και γιατί οι ΗΠΑ πρέπει τελικά να υποστηρίξουν μια τέτοια επιχείρηση, ακόμη κι αν στη συνέχεια υπάρξουν χιλιάδες πτώματα αμάχων στους δρόμους».

Οι ΗΠΑ «δυσκολεύονται να κατανοήσουν ότι η Γάζα δεν είναι Μοσούλη… Είναι η πιο καλά οχυρωμένη τοποθεσία στην ιστορία της ανθρωπότητας, με προηγμένη ιρανική τεχνολογία και επενδύσεις δισεκατομμυρίων», υποστήριξε.

Τονίζει πως το μήνυμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο: «Αυτό παθαίνουν όσοι ευθύνονται για σφαγές στο κράτος του Ισραήλ». Στη Μέση Ανατολή, λέει ο Άιλαντ, ο σεβασμός κερδίζεται από εκείνους που «ξέρουν πώς να ασκήσουν εξουσία και δεν έχουν ενδοιασμούς να το κάνουν».

Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο υποστράτηγος (ε.α.) Άιλαντ αρνήθηκε να διαχωρίσει τα μέλη της Χαμάς από τους αμάχους στη Γάζα, στους οποίους καταλογίζει μερίδιο ευθύνης για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. «Η Γάζα είναι σε μεγάλο βαθμό ένα ναζιστικό κράτος, στο οποίο (η Χαμάς) κατάφερε να στρατολογήσει όλη την κοινωνία στον αγώνα της εναντίον του Ισραήλ. Σχεδόν κάθε σπίτι στη Γάζα διαθέτει καταπακτή που οδηγεί σε υπόγειες σήραγγες. Πρόκειται για ιδιωτικές κατοικίες. Όλοι οι διευθυντές νοσοκομείων και σχολείων είναι υπάλληλοι της Χαμάς… (Οι κάτοικοι της Γάζας) είναι συσπειρωμένοι γύρω από την ηγεσία της (Χαμάς), όχι σε αντίθεση με αυτήν», ισχυρίστηκε.





