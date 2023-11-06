"Ηρθαμε εδώ, γιατί η Ελλάδα είναι μια σημαντική χώρα για μας, για τις σχέσεις της με τη Μέση Ανατολή και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο", προκειμένου να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι Ισραηλινοί που κρατάει ομήρους η Χαμάς από το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου, δήλωσε ο ισραηλινός πρώην διπλωμάτης Ραμ Αβιράμ που συντονίζει την ΜΚΟ Hostages and Missing Persons Family Forum, ο οποίος μαζί με τις οικογένειες δύο απαχθέντων νεαρών Ισραηλινών, έδωσαν συνέντευξη Tύπου το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Πρόκειται για δύο από τις 242 οικογένειες που αγωνιούν για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων, οι οποίες αποφάσισαν να παρουσιάσουν την τραγική υπόθεση των παιδιών τους σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Εξάλλου όπως ανέφεραν, μόνον το 20-25% αυτών των οικογενειών μπορούν να λειτουργήσουν κοινωνικά, ενώ οι υπόλοιπες δεν το αντέχουν.

Στην αποστολή τους στην Ελλάδα, μια από τις πολλές χώρες που προγραμματίζουν να επισκεφθούν στην Ευρώπη και αλλού, είδαν την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, η οποία «εξέφρασε την αμέριστη κατανόησή της προς τις μητέρες», τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος υποσχέθηκε ότι μαζί με άλλους πνευματικούς ηγέτες «θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του», τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου ο οποίος με τη σειρά του είπε ότι θα χρησιμοποιήσει όση δύναμη έχει το ελληνικό κοινοβούλιο για την απελευθέρωση των νεαρών Ισραηλινών.

«Βρήκαμε μεγάλη συμπαράσταση εδώ και ελπίζουμε να έχετε τη δύναμη να βοηθήσετε», είπε ο 26χρονος Ιλάι Νταβίντ, αδελφός του Εβιατάρ του οποίου η τύχη αγνοείται εδώ και 30 ημέρες. Απ’ τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη του αδελφού του εκείνο το βράδυ που είχε πάει στο φεστιβάλ, η οικογένεια ζει έναν «εφιάλτη». Προσπαθούμε να ενημερώσουμε, να δημιουργήσουμε εγρήγορση, να έρθει γρήγορα ο Εβιατάρ στο σπίτι και να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο, πρόσθεσε.

«Θα συμμαχούσαμε και με τον διάβολο για να το καταφέρουμε» τόνισε, μη κρύβοντας τη συγκίνησή του.

Οι δύο μητέρες προσπαθούσαν να αρθρώσουν λόγο ανάμεσα σε λυγμούς, προφέροντας συνεχώς τη λέξη «εφιάλτης».

«Χάσαμε την αίσθηση του χρόνου, ξεχάσαμε την κανονική ζωή, 30 ημέρες δεν ξέρουμε τι γίνεται», είπε η Γκάλια Νταβίντ, μητέρα του Εβιατάρ.

Αποφασίσαμε να πάμε παντού. Δείχνουμε τις φωτογραφίες -που πήραν μέσα από το βίντεο που τους έστειλαν οι απαγωγείς- και λέμε την ιστορία μας, λέει η Ορίτ Μέιρ, μητέρα του Αλμόγκ.

Αποσπάσματα από τα βίντεο αυτά προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενώ οι οικογένειες κρατούσαν τις φωτογραφίες των αγαπημένων τους, προκαλώντας συγκίνηση σε όλους τους παρευρεθέντες.

Στην ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, πώς θα θέλατε να είναι η επόμενη ημέρα για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, ο αδελφός του Εβιατάρ απάντησε: «Θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά με τους Παλαιστίνιους. Το πρόβλημά μας είναι με τη Χαμάς και ότι έκαναν είναι απαράδεκτο. Δεν είναι μόνον πολιτικά αλλά και ανθρωπιστικά απαράδεκτο. Με τους Παλαιστίνιους θέλουμε να βρούμε έναν δρόμο για ειρηνική ζωή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

