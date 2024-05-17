Την απορία του για την ανακοίνωση της ένωσης φοροτεχνικών σχετικά με σωρεία λαθών που παρατηρεί στις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις εξέφρασε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο Υπουργός Οικονομικών.

Ο Κωστής Χατζηδάκης διαβεβαίωσε ότι τα στοιχεία που συλλέγονται από τον ΕΦΚΑ, τις τράπεζες και τους υπόλοιπους υπόχρεους φορείς δεν υστερούν σε αξιοπιστία σε σύγκριση με τα περσινά, «διότι ίδιες είναι οι τράπεζες, ίδιος είναι ο ΕΦΚΑ, ίδιοι είναι οι φορείς που αποστέλλουν τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διερωτήθηκε, δε, αν το γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις είναι φέτος πιο απλές και δεν απαιτείται αναγκαστικά η προσφυγή στους λογιστές και τους φοροτεχνικούς για την υποβολή τους, σχετίζεται με την ανακοίνωση της πανελλήνιας ένωσης, προσθέτοντας ότι πέρυσι και πρόπερσι -όταν και οι δηλώσεις ήταν πιο πολύπλοκες- τέτοιες ανακοινώσεις δεν υπήρξαν.

Σημείωσε επιπλέον ότι εντός της ημέρας θα υπάρξει ανακοίνωση από την ΑΑΔΕ.

Για το θέμα της ακρίβειας ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι «αντιλαμβανόμαστε το θέμα της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Δεν παριστάνουμε ότι όλα είναι τέλεια και δεν κρύβουμε τα προβλήματα».

Κληθείς να σχολιάσει την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να φέρει σήμερα επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν καταγγέλλοντας αθέμιτες πρακτικές πολυεθνικών, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι στο παρελθόν πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο πρωθυπουργός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, το πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή την ενέργεια έχουν επιτύχει.

«Δεν θέλω να κάνω τον μάντη» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, αλλά κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο που δεν απασχολεί μόνο εμάς, αλλά όλες τις κυβερνήσεις.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών

«Με αφορμή ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις και ειδικά τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ και στον δημοσιογράφο Γιάννη Ανδρίτσο, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Το σύστημα των προσυμπληρωμένων δηλώσεων, καταρχάς, υπήρχε σε κάποιο βαθμό και τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος ποια είναι η διαφορά; Η υπογραφή. Δηλαδή πέρσι απαιτείτο ούτως ή άλλως η υπογραφή του φορολογούμενου. Τώρα εάν δεν υπάρξει υπογραφή μέσα στις προθεσμίες, θεωρείται ότι ο φορολογούμενος αποδέχτηκε. Όλο αυτό για τι γίνεται; Γίνεται εδώ και χρόνια και εξελίσσεται από φέτος περαιτέρω, για να περιοριστεί ο κόπος των φορολογουμένων, το τρέξιμο δεξιά και αριστερά για να συλλέγουν στοιχεία και τα έξοδα, τα οποία εισπράττουν με μορφή εσόδων οι λογιστές. Να είμαστε τελείως καθαροί.

Υπήρξε αυτή η ανακοίνωση. Ζήτησα από την ΑΑΔΕ να εξετάσει το θέμα. Να δει αν υπάρχει οποιαδήποτε πτυχή που χρήζει αντιμετώπισης. Εν πάση περιπτώσει εντός της ημέρας θα υπάρξει ανακοίνωση από την ΑΑΔΕ. Με την επιφύλαξη της ανακοίνωσης της ΑΑΔΕ όμως, εγώ ως Υπουργός Οικονομικών θέλω να σημειώσω ότι πάντως σε καμία περίπτωση τα στοιχεία αυτά τα οποία συλλέγονται από τον ΕΦΚΑ, από τις τράπεζες κ.λπ. δεν είναι λιγότερο αξιόπιστα από τα περσινά στοιχεία. Διότι ίδιες είναι οι τράπεζες, ίδιος είναι ο ΕΦΚΑ, ίδιοι είναι οι φορείς που αποστέλλουν τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ. Αντιθέτως φέτος γίνεται ένα βήμα μπροστά λόγω της λογικής, την οποία μόλις σας εξήγησα.

Μου κάνει, λοιπόν, εντύπωση γιατί πέρσι δεν υπήρξαν τέτοιο είδους ανακοινώσεις ή πρόπερσι ή πάρα-πρόπερσι και υπάρχουν ειδικά φέτος. Μήπως αυτό σχετίζεται με το ότι δεν απαιτείται πια υπογραφή των φορολογουμένων και θεωρείται ότι η δήλωση είναι έγκυρη ως εκ τούτου είναι ένας επιπλέον λόγος για να μην προσφεύγουν οι φορολογούμενοι στους λογιστές; Μήπως; Είναι ένα ερώτημα το οποίο καθένας μπορεί να το σκεφτεί.

Πάντως θέλω να διαβεβαιώσω ότι προφανώς το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ δεν παίζουν με τις φορολογικές δηλώσεις. Θα εξετάσει η ΑΑΔΕ με προσοχή και θα απαντήσει με σαφήνεια σε αυτά τα ερωτηματικά που θέτει η Ομοσπονδία των Φοροτεχνικών.

Θέλω να ξέρουν οι φορολογούμενοι ότι γίνονται σταθερά βήματα μπροστά στη φορολογία και στον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος: Με τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις, με το myDATA, με τη διεύρυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με τη σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Με πολλά και διαφορετικά βήματα. Και αυτά τα βήματα θα τα διαφυλάξουμε. Προσπαθούμε να είμαστε σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή κυβέρνηση παντού. Το αυτό ισχύει και στα θέματα του φορολογικού συστήματος. Και καλώ όλους τους εμπλεκόμενους να δείχνουν τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα. Και ο νοών νοείτω».

