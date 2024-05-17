Έρευνα διεξάγει η αστυνομία του Διδυμότειχου για τον θάνατο ενός βρέφους 4 μηνών που οι γονείς του ισχυρίζονται ότι το βρήκαν νεκρό στην κούνια του, με αφρούς στο στόμα.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε νεκρό σήμερα στις 7 το πρωί στο Νοσοκομείο Διδυμότειχου από τους γονείς του.

Έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από το προσωπικό του νοσοκομείου ωστόσο το βρέφος δεν επανήλθε.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε εγκαίρως και διεξάγει την έρευνα.

Η μητέρα του ισχυρίζεται ότι το είχε ταΐσει τελευταία φορά στις 11 το βράδυ και σήμερα το πρωί το βρήκε νεκρό με αφρούς στο στόμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός του βρέφους θα μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη για νεκροψία νεκροτομή.

Σύμφωνα με το radioevros.gr, η οικογένεια του βρέφους ανήκει στη μουσουλμανική μειονότητα του Διδυμοτείχου και το περιστατικό φέρει πολλές ομοιότητες με παρόμοιο περιστατικό με νεκρό βρέφος που βρέθηκε νεκρό πριν μερικούς μήνες, τον Ιανουάριο. Και σε εκείνη την περίπτωση, το άτυχο βρέφος ήταν 4 μηνών, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ όπως αποδείχτηκε στην συνέχεια αιτία θανάτου ήταν η εισροή γάλακτος στην αναπνευστική οδό.

Στο νοσοκομείο Διδυμότειχου έχει μαζευτεί πλήθος συγγενών της οικογένειας για συμπαράστασή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, radioevros.gr

Πηγή: skai.gr

