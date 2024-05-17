Πλήρη υποτροφία για το Williams College στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ πέτυχε ο 18χρονος Αναστάσης Βασιλειάδης, μαθητής της Γ' Λυκείου, ο οποίος πέρσι κατέκτησε την πρώτη θέση στην πανελλήνια Οικονομική Ολυμπιάδα και φέτος πέρασε και πάλι στον τελικό της διοργάνωσης.

Τον ερχόμενο Αύγουστο ο Αναστάσης θα πετάξει για την Αμερική ώστε να παρακολουθήσει το τετραετές πρόγραμμα σπουδών στα μαθηματικά οικονομικά και όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένας από τους τομείς με τους οποίους επιθυμεί να ασχοληθεί είναι η χρήση των οικονομικών για πολιτικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

«Χαρακτηριστικό παράδειγμα της χρήσης των οικονομικών για τη βελτίωση του κοινωνικού συνόλου είναι τα ειδικά προγράμματα που εφαρμόζονται στην Αμερική για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση των γυναικών ή οι πρωτοβουλίες διεθνών οργανισμών που προωθούν την παγκόσμια ευημερία και την κοινωνική πρόοδο» σημειώνει. Χαρακτηρίζει, άλλωστε, δύσκολο το αντικείμενο καθώς, όπως επισημαίνει, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει το μέλλον, ωστόσο ο εν λόγω κλάδος είναι εκείνος που φροντίζει για την οικονομική πρόοδο, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη δημιουργία ερευνητικών κέντρων και γενικά την ανάπτυξη.

Στο ερώτημα πώς βλέπει τον εαυτό του σε δέκα χρόνια, απαντάει ότι είναι δύσκολη ερώτηση και αναφέρει: «μπορεί να είμαι στην Ελλάδα, μπορεί στην Αμερική, μπορεί στην Αφρική διευθύνοντας αναπτυξιακά προγράμματα για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες».

Όσο για τα πράγματα που τού άρεσαν όταν ήταν μικρός, λέει: «όταν ήμουν μικρός ήθελα να γίνω πιλότος. Ίσως ακόμη να θέλω να γίνω. Ο ουρανός δίνει μια ελευθερία και σού λέει ότι μπορείς να πας όπου θέλεις. Σου δίνει αυτή την ανοιχτωσιά και σε αφήνει να ονειρευτείς και να μπορέσεις να προοδεύσεις. Για μένα ο ουρανός συμβολίζει την ελευθερία και τα όνειρα».

Η μητέρα του, πάντως, Μαρία Ποϊραζίδου, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι όταν ο Αναστάσης ήταν μικρός, ψαχνόταν γενικώς και του άρεσε να καταπιάνεται με πολλά πράγματα. Τού άρεσαν οι ξένες γλώσσες ενώ σε ηλικία τεσσάρων χρονών ήθελε να γνωρίσει τον κόσμο. «Εγώ τότε τού πήρα έναν παγκόσμιο χάρτη. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Τώρα πια τον στηρίζουμε σε ό,τι θέλει. Είμαστε αρωγοί και ό,τι χρειάζεται θα προσπαθήσουμε να του το παρέχουμε για να πετύχει ό,τι επιθυμεί», προσθέτει.

Όσο για την Οικονομική Ολυμπιάδα, ο Αναστάσης Βασιλειάδης επισημαίνει ότι είναι ένας διαγωνισμός που πετυχαίνει την προώθηση του οικονομικού εγγραμματισμού και βοηθάει νέους και νέες να αποκτήσουν γνώσεις ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε μια δύσκολη κοινωνία. Όπως, άλλωστε, εκτιμά «ο κόσμος πλέον ενδιαφέρεται για τα οικονομικά και καταλαβαίνει τη σημασία τους στον κόσμο σήμερα».

Ο Αναστάσης είναι υπότροφος και οικότροφος στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ανατόλια και κατάγεται από την Αλεξανδρούπολη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

