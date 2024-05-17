Το Power of Love ανοίγει και πάλι τις πόρτες του αυτό το καλοκαίρι για όσους θέλουν να ερωτευτούν!

Ζήσε το πιο ρομαντικό καλοκαίρι!

Άσε την καρδιά σου να γεμίσει από έρωτα και απόλαυσε τα καλύτερα έπαθλα!

Όλοι αξίζουμε μία μαγική ιστορία αγάπης, άδραξε την ευκαιρία και έλα να τη ζήσεις στο Power of Love!

Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν!

poweroflove.skaitv.gr



POWER OF LOVE

Έρχεται το καλοκαίρι στον ΣΚΑΪ

#PowerOfLoveGR



Πηγή: skai.gr

