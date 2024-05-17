Λογαριασμός
Το Power of Love επιστρέφει στον ΣΚΑΪ – Δείτε το casting call

Το Power of Love ανοίγει και πάλι τις πόρτες του αυτό το καλοκαίρι για όσους θέλουν να ερωτευτούν! - Δηλώστε συμμετοχή

Power of Love

Το Power of Love ανοίγει και πάλι τις πόρτες του αυτό το καλοκαίρι για όσους θέλουν να ερωτευτούν!  

Ζήσε το πιο ρομαντικό καλοκαίρι! 

Άσε την καρδιά σου να γεμίσει από έρωτα και απόλαυσε τα καλύτερα έπαθλα! 

Όλοι αξίζουμε μία μαγική ιστορία αγάπης, άδραξε την ευκαιρία και έλα να τη ζήσεις στο Power of Love! 

Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν! 
poweroflove.skaitv.gr


POWER OF LOVE
Έρχεται το καλοκαίρι στον ΣΚΑΪ

#PowerOfLoveGR
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΣΚΑΪ τηλεόραση Power of Love
