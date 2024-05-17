Λογαριασμός
Πέρασε στη Γάζα η πρώτη αποστολή βοήθειας μέσω της πλωτής προβλήτας των ΗΠΑ

Πρόκειται για την πρώτη μίας επιχείρησης που Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι αναμένουν ότι θα περνούν στη Γάζα έως και 150 φορτηγά ημερησίως

Η πρώτη αποστολή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας πραγματοποιήθηκε σήμερα για πρώτη φορά από την νεόκτιστη πλωτή προβλήτα των ΗΠΑ στη Γάζα.

Πρόκειται για την πρώτη μίας επιχείρησης που Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι αναμένουν ότι θα περνούν στη Γάζα έως και 150 φορτηγά ημερησίως.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν επίσης ότι το έργο της προβλήτας δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις χερσαίες παραδόσεις που προμηθεύουν τη Γάζα με όλα τα τρόφιμα, το νερό και τα καύσιμα που χρειάζεται. Πριν από τον πόλεμο, περισσότερα από 500 φορτηγά έμπαιναν στη Γάζα κατά μέσο όρο.

Η επιτυχία της επιχείρησης παραμένει επίσης αδύναμη λόγω του κινδύνου επίθεσης μαχητών, των υλικοτεχνικών εμποδίων και της αυξανόμενης έλλειψης καυσίμων για τα φορτηγά λόγω του ισραηλινού αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας. 

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιχείρηση βοήθειας, λέγοντας ότι πέρασε στη Γάζα στις 9 το πρωί.

«Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη, πολυεθνική προσπάθεια παροχής πρόσθετης βοήθειας σε Παλαιστίνιους αμάχους στη Γάζα μέσω ενός θαλάσσιου διαδρόμου που είναι εξ ολοκλήρου ανθρωπιστικής φύσης και θα περιλαμβάνει αγαθά βοήθειας που δωρίζονται από διάφορες χώρες και ανθρωπιστικές οργανώσεις», ανέφερε η διοίκηση.

Τα στρατεύματα ολοκλήρωσαν την εγκατάσταση της πλωτής προβλήτας την Πέμπτη. Ώρες αργότερα, το Πεντάγωνο είπε ότι η θα αρχίσει η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.
 

