Με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης πήγαν στο Νοσοκομείο Λαμίας το βράδυ της Πέμπτης 16 Μαΐου τουλάχιστον τρία (3) άτομα εκ των οποίων τα δύο παιδιά, που είχαν καταναλώσει φαγητό από τα σχολικά γεύματα που μοιράστηκαν την ίδια μέρα σε διάφορα δημοτικά.

Ενδεικτικά μόνο στο 7ο Δημοτικό τα καταγεγραμμένα κρούσματα είναι τουλάχιστον 15, με διαρκείς εμετούς και διάρροιες, ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός των παιδιών με ανάλογα συμπτώματα από το Δημοτικό Σχολείο Μοσχοχωρίου και το 14ο Δημοτικό. Περιστατικά αναφέρθηκαν και στο Δημοτικό Κομποτάδων - Μεξιατών.

«Το παιδάκι μου μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα που έφαγε το φαγητό από το πακέτο (Σ.LR: μακαρόνια με κιμά) διπλώθηκε από τον πόνο στο στομάχι κι άρχισε τους εμετούς. Είχε αλλάξει το χρώμα του», περιέγραψε στο LamiaReport, μητέρα 8χρονης που είχε την ατυχία να δοκιμάσει.

«Εμένα πηγαίνει ο γιος μου στο Δημοτικό, όμως το φαγητό το δοκίμασε η 3χρονη κόρη μου κι αμέσως άρχισε τους εμετούς», μας λέει άλλη μητέρα που πέρασε μια εφιαλτική μέρα και νύχτα στο προσκεφάλι του μωρού της.

«Σήμερα κιόλας θα υποβάλλω μήνυση», τονίζει στο LamiaReport πατέρας 8χρονου που πέρασε όλη την προηγούμενη ημέρα με εμετούς και διάρροιες και την τελευταία στιγμή δε μετέβησαν στο Νοσοκομείο.

Εκτός όμως από τον συγκεκριμένο γονέα που επικοινώνησε με την ηλεκτρονική μας εφημερίδα και επιβεβαίωσε ότι θα κινηθεί νομικά, όλος ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού θα ενημερώσει την Εισαγγελία Πρωτοδικών ζητώντας παρέμβαση για να προστατευθούν τα παιδιά τους.

Για το περιστατικό είναι ενημερωμένη και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων εφαρμόζεται σε όλη τη Στερεά και όχι μόνο.

