Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το πρωί στην Κύπρο εξαιτίας απειλητικών email σε σχολεία της Κύπρου

Συγκεκριμένα το απειλητικό email στάλθηκε σε σχολεία της Λεμεσού, της Πάφου, της Λευκωσίας και της ελεύθερης Αμμοχώστου, με τις αρχές να εξετάζουν την προέλευση του και τον αποστολέα του.

Το email προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εκκενώθηκαν σχολεία. Μάλιστα σύμφωνα με αναφορές κυπριακών μέσων ενημέρωσης, έγινε έκτακτη σύσκεψη του υπουργείου Παιδείας με την αστυνομία.

Το εν λόγω email που εστάλη στα σχολεία και δημοσιεύει το SigmaLive ήταν γραμμένο στα ελληνικά ενώ λόγω του κακού συντακτικού φαίνεται να έχει μεταφραστεί από άλλη γλώσσα.

Δείτε το e- mailQ

«Πάντα περιμέναμε την ημέρα που μπορούμε να κατεβούμε στην πόλη και να μην κρύψουμε τα πρόσωπά μας.

Θα έρθει η μέρα που οι εικόνες μας στο κεφάλι μας θα γίνουν η καταστροφική δύναμη της πραγματικότητας που θα νιώσετε σε αυτούς τους τοίχους

Το αίμα των εκπαιδευτικών θα χυθεί στα σχολεία. Θα τους κόψουμε το λαιμό.

Οι εχθροί του Αλλάχ θα πουν ψέματα για τις πράξεις μας

Η Σαρία δεν χωρίζει τους μη πιστούς σε πολεμικές και ειρηνικές

Είπα: «Ο Αγγελιοφόρος του Αλλάχ τα άλογά μας ποδοπάτησαν τις γυναίκες και τα παιδιά των ειδωλολατρών. Είπε: "είναι από τους πατέρες τους».

Παιδιά και γυναίκες θα σκοτωθούν μόνο αν μπουν στο δρόμο μας.

Θα σας καταστρέψουμε στους δρόμους. Τα φορτηγά μας είναι γεμάτα εκρηκτικά.

Θα σας καταστρέψουν στις κεντρικές πλατείες όπως στη Νίκαια και θα κόψει τα πλήθη με μαχαίρια. Θα σπάσουν σε σας και θα ανατιναχτούν. Θα σε πνίξουμε στο αίμα».

