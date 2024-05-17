Champions League: Θα δούμε και Lenny Kravitz στον τελικό Ρεάλ-Ντόρτμουντ

Πριν από τη «σέντρα» του φετινού τελικού του UEFA Champions League, ο διάσημος ροκ σταρ Λένι Κράβιτζ θα ανέβει στη σκηνή και θα παρουσιάσει για πρώτη φορά τα νέα του τραγούδια από το άλμπουμ «Blue Electric Light» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Μαΐου.

«Αισθάνομαι πραγματικά γεμάτος ενέργεια ενόψει της εμφάνισής μου στον τελικό του UEFA Champions League by Pepsi στο Λονδίνο, μια πόλη που κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θα είναι ένα τόσο συναρπαστικό γεγονός πριν από έναν τελικό που σημαίνει τόσα πολλά για τόσους πολλούς. Είναι μια τέλεια αφορμή για να βρεθούμε όλοι μαζί και να απολαύσουμε λίγη μουσική και το αίσθημα της συντροφικότητας και της ενότητας. Ανυπομονούμε να σας δείξουμε τι έχουμε ετοιμάσει» ανάφερε σε δήλωσή του ο σταρ.

Στην τριών δεκαετιών καριέρα του ο τέσσερις φορές βραβευμένος με «GRAMMY», έχει κυκλοφορήσει 11 άλμπουμ καταγράφοντας πωλήσεις που έχουν ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Πρόσφατα έλαβε το «Music Icon Award» στα People's Choice Awards, ενώ τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στη διάσημη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Το νέο του άλμπουμ « Blue Electric Light », περιλαμβάνει 12 τραγούδια που έγραψε και ηχογράφησε μαζί με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του και κιθαρίστα Craig Ross παίζοντας ο ίδιος τα περισσότερα όργανα στο στούντιο του στις Μπαχάμες, όπως αναφέρει το ΝΜΕ.

«Στον τελικό του Champions League θα πρωταγωνιστήσει ένας θρύλος της μουσικής βιομηχανίας, ο οποίος θα προσδώσει δυναμισμό και ενέργεια στο θέαμα» δήλωσε μεταξύ άλλων ο διευθυντής μάρκετινγκ της UEFA, Guy-Laurent Epstein.

Ο πολυαναμενόμενος τελικός μεταξύ της Ντόρτμουντ και της Ρεάλ Μαδρίτης θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 1 Ιουνίου στο εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

