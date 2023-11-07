Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα πως σκοπεύουν να κατασκευάσουν νοσοκομείο εκστρατείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατ’ εντολή του προέδρου των ΗΑΕ, του Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, απογειώθηκαν πέντε αεροσκάφη από το Αμπού Ντάμπι με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή του νοσοκομείου, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, το WAM.

Το υλικό που μετέφεραν επρόκειτο να εκφορτωθεί στην αιγυπτιακή πόλη Ας Αρίς και κατόπιν να μεταφερθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Το νοσοκομείο αυτό 150 κλινών θα έχει διάφορες κλινικές και ειδικότητες, μεταξύ άλλων μονάδες εντατικής θεραπείας και παιδιατρική κλινική, διευκρίνισε το WAM. Κατά το πρακτορείο, η πρωτοβουλία αποτελεί έκφραση της ιστορικής υποστήριξης και αλληλεγγύης των ΗΑΕ προς τον παλαιστινιακό λαό.

Οργανώσεις αρωγής χαρακτηρίζουν καταστροφική την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, πολλά νοσοκομεία μετά βίας λειτουργούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

