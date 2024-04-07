Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε νέα έκκληση σήμερα Κυριακή στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας πως η χώρα του θα χάσει τον πόλεμο, αν η αναμενόμενη αμερικανική βοήθεια των 60 δισ. δολαρίων παραμείνει μπλοκαρισμένη στο Κογκρέσο, τη στιγμή που η Ρωσία αυξάνει την πίεση στην ανατολική Ουκρανία.

«Αν το Κογκρέσο δεν βοηθήσει την Ουκρανία, η Ουκρανία θα χάσει τον πόλεμο», ξεκαθάρισε ο Ζελένσκι στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με πρεσβευτές στην πλατφόρμα της ουκρανικής κυβέρνησης για τη συγκέντρωση χρημάτων United24.

«Χωρίς την υποστήριξη του Κογκρέσου, θα μας είναι δύσκολο να κερδίσουμε, ακόμα και να επιβιώσουμε» ως χώρα, επέμεινε, σύμφωνα με βίντεο της παρέμβασής του που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο, άλλα κράτη θα δεχθούν επίθεση», προειδοποίησε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στη γειτονική της χώρα το Φεβρουάριο του 2022, θα επέσειε τότε την πυρηνική απειλή για να φοβίσει τις δυτικές κοινωνίες.

Το αμερικανικό πρόγραμμα στρατιωτικής και οικονομικής αρωγής προς το Κίεβο, ύψους 60 δισ. δολαρίων, είναι μπλοκαρισμένο από πέρυσι στο Κογκρέσο εξαιτίας διαιρέσεων μεταξύ δημοκρατικών και ρεπουμπλικανών, ενώ προεδρικές εκλογές πρόκειται να διεξαχθούν το Νοέμβριο.

Σημειώνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ προειδοποίησε σήμερα ότι οι εχθροί της Δύσης συνεργάζονται πιο στενά ως «συμμαχία αυταρχικών δυνάμεων», μεταξύ αυτών η Ρωσία, το Ιράν και η Κίνα, ωστόσο έστειλε μήνυμα στο Κίεβο ότι θα πρέπει να κάνει κάποιους συμβιβασμούς.

Η Ουκρανία δεν έχει αρκετά πυρομαχικά για μια αντεπίθεση εναντίον της Ρωσίας, όμως έχει αρχίσει να παραλαμβάνει κάποια από εταίρους για να αμυνθεί, δήλωσε εξάλλου το Σάββατο ο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Δεν έχουμε οβίδες για ενέργειες αντεπίθεσης, όσο για την άμυνα - υπάρχουν μερικές πρωτοβουλίες και παραλαμβάνουμε όπλα», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε επίσης ότι η Ουκρανία μπορεί να ξεμείνει από αντιαεροπορικούς πυραύλους, αν η Ρωσία συνεχίσει την εντατική εκστρατεία βομβαρδισμών μεγάλου βεληνεκούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

