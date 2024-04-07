Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, που εισήλθε σήμερα Κυριακή στον έβδομο μήνα του, είναι ο πλέον πολύνεκρος που έχει ποτέ διαπραχθεί σε αυτόν τον μικρό υπό πολιορκία παλαιστινιακό θύλακα.

Τουλάχιστον 33.175 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιεί το Ισραήλ ως αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο έδαφός του την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης. Στα θύματα αυτά δεν συνυπολογίζονται οι νεκροί από λιμό και ασθένειες.

Οι κομάντος της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, μιας άλλης παλαιστινιακής οργάνωσης που συμμετείχε στην επίθεση, σκότωσαν 1.170 ανθρώπους, Ισραηλινούς και ξένους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε ισραηλινά επίσημα στοιχεία.

Την ώρα που η Χαμάς αρνείται να δώσει τον αριθμό των μαχητών της που σκοτώθηκαν, το Ισραήλ επιβεβαιώνει πως έχει εξοντώσει περισσότερους από 12.000.

Απολογισμοί που είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Οι ισραηλινές απώλειες

Εκτός των 1.170 ανθρώπων που σκοτώθηκαν την 7η Οκτωβρίου, το Ισραήλ έκανε σήμερα γνωστό πως σχεδόν 260 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στις μάχες από την αρχή της χερσαίας επιχείρησής του που ξεκίνησε την 27η Οκτωβρίου.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας οδήγησε σε μια αύξηση των βιαιοπραγιών στη Δυτική Όχθη. Συνολικά, 17 Ισραηλινοί, στρατιώτες, έποικοι και άμαχοι, σκοτώθηκαν σε αυτήν την περιοχή, που βρίσκεται υπό την κατοχή του Ισραήλ από το 1967.

Επιπλέον, 8 άμαχοι και 10 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στο βόρειο τμήμα της χώρας από ρίψεις ρουκετών και πυραύλων της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ από τον Λίβανο, έναν σύμμαχο της Χαμάς, και χιλιάδες άλλοι αναγκάστηκαν να φύγουν για να γλυτώσουν.

Οι ισραηλινές δυνάμεις βασίζονται στους εφέδρους, εκ των οποίων περισσότεροι από 300.000 έχουν κινητοποιηθεί από την έναρξη του πολέμου.

Εκ των περίπου 250 ανθρώπων που απήχθησαν κατά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, 129 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων 34 έχουν πεθάνει, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Οι σοροί 12 ομήρων έχουν παραδοθεί στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με μία καταμέτρηση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός, 9.100 ρουκέτες έχουν εκτοξευθεί εναντίον του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι παλαιστινιακές απώλειες

Oι περισσότεροι από τους 33.175 ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα στο πλαίσιο της εκστρατείας αντιποίνων από το Ισραήλ είναι γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πως τα αεροπορικά πλήγματά του έχουν πλήξει 32.000 "στόχους" στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου. Λέει πως έχει «εξοντώσει» 12.000 μαχητές του εχθρού, μεταξύ αυτών πέντε διοικητές ταξιαρχίας και 20 διοικητές τάγματος.

Τουλάχιστον 459 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την 7η Οκτωβρίου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, που εδρεύει στη Ραμάλα. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει από την πλευρά του ότι «εξόντωσε (εκεί) 420 τρομοκράτες».

Λίβανος και Συρία

Από τον Οκτώβριο, πλήγματα που αποδίδονται στο Ισραήλ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 359 ανθρώπους στον Λίβανο, ιδίως μαχητές της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 70 άμαχοι, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του AFP.

Οι μαχητές άλλων οργανώσεων στον Λίβανο, μεταξύ αυτών η Χαμάς και η οργάνωση Amal, σύμμαχος της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον απολογισμό.

Οι διασυνοριακές ανταλλαγές πυρών έχουν εκτοπίσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στη Συρία, τουλάχιστον 23 μαχητές της Χεζμπολάχ έχουν επίσης σκοτωθεί σε πλήγματα που αποδίδονται στο Ισραήλ, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου και επτά μέλη του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν σε μια αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό.

Το Ισραήλ λέει ότι έχει πλήξει 1.400 «στόχους» στον Λίβανο με αεροπορικές επιδρομές και 3.300 με πυρά του πυροβολικού, ρουκέτες ή άρματα μάχης.

Περίπου 3.100 ρουκέτες έχουν εκτοξευθεί εναντίον της ισραηλινής επικράτειας από τον Λίβανο και 35 από τη Συρία, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

