Από τον Ιανουάριο του 2023 ο Μπόρις Πιστόριους ανέλαβε το υπουργείο Άμυνας από τα χέρια της άτυχης Κριστίνε Λάμπρεχτ, και σύμφωνα μάλιστα με τις σφυγμομετρήσεις είναι ο πιο δημοφιλής υπουργός της κυβέρνησης Σολτς. Κρατά στενή επαφή με τον στρατό και το επιτελείο του, τελευταία επισκέφθηκε τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, χώρα του ΝΑΤΟ πλέον με τα μακρύτερα σύνορα με τη Ρωσία, για να ενημερωθεί γύρω από την Total Defence, την ολική άμυνα απέναντι σε νέες απειλές. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σηματοδότησε μια „Zeitenwende“, μια στροφή και στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, που δεν θα μπορούσαν να μείνουν με την παλαιά τους μορφή. Γι' αυτό τις προάλλες ο Πιστόριους παρουσίασε στο Βερολίνο τα βασικά σημεία μιας “δικής” του Μπούντεσβερ.

Επιστροφή στην άμυνα της χώρας και των συμμάχων

"Ο κοινός μας στόχος είναι να την αναδιαρθρώσουμε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να αντιδράσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση άμυνας, σε περίπτωση πολέμου» τόνισε. «Για να συνοψίσω: στο μέλλον, η Μπούντεσβερ θα έχει μια επιχειρησιακή διοίκηση. Στο μέλλον, η Μπούντεσβερ θα διαθέτει τέσσερις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, θα έχει μια διοίκηση υποστήριξης". Κεντρική ιδέα της μεταρρύθμισης είναι η επιστροφή από εξαντλητικές αποστολές στο εξωτερικό, όπως στο Αφγανιστάν, το Μάλι, το Κοσσυφοπέδιο ή το Κέρας της Αφρικής, πίσω στην άμυνα της χώρας και των συμμάχων της. Πρόκειται για μια στροφή στην πολιτική ασφαλείας που οι προκάτοχοι του Πιστόριους δεν είχαν καταφέρει να επιτύχουν. Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας θέλει να κάνει τις ένοπλες δυνάμεις και πάλι "ικανές για πόλεμο". "Πρόκειται για μετατροπή από έναν στρατό για ξένες αποστολές σε έναν στρατό για εθνική και συμμαχική άμυνα", δήλωσε στη Deutsche Welle ο στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Τόμας Βίγκολντ.

Εκτός από τον στρατό, την αεροπορία και το ναυτικό ο τομέας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ασφάλειας των πληροφοριών θα αποτελεί επίσης επιχειρησιακό χώρο των ενόπλων δυνάμεων. Οι τομείς της άμυνας για τα πυρηνικά, τα βιολογικά και χημικά όπλα, των ιατρικών υπηρεσιών και της διοικητικής μέριμνας θα ενταχθούν στη διοίκηση υποστήριξης. Ο Πιστόριους εξήγησε ότι η νέα αμυντική δομή προετοιμάζεται επίσης για πιθανή επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Το πρόβλημα είναι ότι λείπουν νεοσύλλεκτοι. Τέλος Φεβρουαρίου ήταν λίγο πάνω από 180.000 και η τάση βαίνει μειούμενη. Στόχος του Πιστόριους είναι να τους αυξήσει στους 200.000 μέχρι το 2031. Ακόμη βρίσκεται στη φάση που εξετάζει την πρακτική των σκανδιναβικών χωρών. Ο Βίγκολντ πιστεύει ότι ο Πιστόριους θέλει σκόπιμα να διαχωρίσει το θέμα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας από τη μεταρρύθμιση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, γιατί για την τελευταία χρειάζεται πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου.

Επανενεργοποίηση των εφέδρων;

«Όλοι γνωρίζουμε ότι οι απειλές έχουν ενταθεί» προειδοποιεί ο Γερμανός υπουργός Άμυνας. «Πρέπει να γίνει σε όλους σαφές ότι δεν πρέπει καν να φτάσουν στην ιδέα να μάς επιτεθούν ως νατοϊκή επικράτεια. Πρέπει να το εκπέμπουμε με αξιοπιστία και αληθινά, γι' αυτό και η Μπούντεσβερ πρέπει να οργανωθεί όπως προανέφερα”. Ο Πιστόριους δεν αναφέρει βέβαια ούτε το όνομα της Ρωσίας ούτε αυτό του Πούτιν, αλλά είναι σαφές ποιους εννοεί. Και θέλει να δώσει 6 μήνες χρόνο στα ηγετικά στελέχη του υπουργείου του για να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις. Αλλά είναι ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα; “Για τις διορθωτικές αλλαγές στην κορυφή της στρατιωτικής ηγεσίας αρκεί μισός χρόνος, αλλά η υλοποίηση στον στρατό θα διαρκέσει πολύ περισσότερο” πιστεύει ο Τόμας Βίγκολντ. Ακόμη και οι συντηρητικοί βουλευτές της αντιπολίτευσης από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα θεωρούν τα σχέδια του Γερμανού υπουργού Άμυνας αξιέπαινα. Ο ειδικός σε θέματα άμυνας των χριστιανικών κομμάτων Ρόντεριχ Κιζβέτερ απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της DW είπε ότι θεωρεί πολύ θετική εξέλιξη τη συγχώνευση των επιχειρησιακών διοικήσεων.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων, συνταγματάρχης ε.α. Πάτρικ Σένσμπεργκ έκανε και μια πρόταση. Ζήτησε να γίνει συστηματικός έλεγχος όλων όσοι θήτευσαν στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις για το κατά πόσο είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν. Μιλώντας στην εφημερίδα Bild είπε ότι υπάρχουν περίπου 900.000 πρώην στρατιώτες ή κληρωτοί έφεδροι κάτω των 65 ετών. "Θα πρέπει πολύ γρήγορα να αξιολογήσουμε την κατάσταση της υγείας τους και τη διαθεσιμότητά τους, ώστε να μπορούμε να τους προγραμματίσουμε για την πολιτική προστασία, την άμυνα της χώρας και των συμμάχων και να τους προωθήσουμε σταδιακά στην εκπαίδευση. Αν μόνο οι μισοί εξ αυτών έχουν καλή υγεία, θα έχουμε σχεδόν τον αριθμό εφέδρων που χρειαζόμαστε".

Πηγή: DW - Ειρήνη Αναστασοπούλου

