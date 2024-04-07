Τα ισραηλινά στρατεύματα, που αποσύρθηκαν σήμερα από τη Γάζα, το έπραξαν για να προετοιμασθούν για μελλοντικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και στη νότια πόλη του θύλακα, τη Ράφα, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ.
«Οι δυνάμεις αποχωρούν και προετοιμάζονται για τις επόμενες αποστολές τους, βλέπουμε παραδείγματα τέτοιων αποστολών στην επιχείρηση στο (νοσοκομείο) Σίφα, και επίσης στην ερχόμενη αποστολή τους στην περιοχή της Ράφα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γκαλάντ σε συνάντηση με στρατιωτικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.
