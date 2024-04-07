Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ προειδοποίησε σήμερα Κυριακή ότι οι εχθροί της Δύσης συνεργάζονται πιο στενά ως «συμμαχία αυταρχικών δυνάμεων», μεταξύ αυτών η Ρωσία, το Ιράν και η Κίνα, ωστόσο έστειλε μήνυμα στο Κίεβο ότι θα πρέπει να κάνει κάποιους συμβιβασμούς.

Ο Στόλτενμπεργκ περιέγραψε τους αυξανόμενους δεσμούς μεταξύ αυτών των τριών χωρών καθώς και της Βόρειας Κορέας, ως προσπάθειες υπονόμευσης των δυτικών δημοκρατιών, σε έναν κόσμο που έχει γίνει «πολύ πιο επικίνδυνος».

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, του οποίου η εισβολή στην Ουκρανία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, έδωσε τα χέρια με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ τον περασμένο Οκτώβριο σε μια σύνοδο κορυφής.

Οι προειδοποιήσεις του Στόλτενμπεργκ ήρθαν καθώς δύο πρώην υπουργοί Άμυνας της Βρετανίας υποστήριξαν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο απέτυχε να προετοιμαστεί για πόλεμο, εν μέσω φόβων για μια σύγκρουση με τη Ρωσία.

Ο Στόλτενμπεργκ είπε στο BBC ότι ήλπιζε πως οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα συμφωνήσουν σε μια μακροπρόθεσμη συμφωνία χρηματοδότησης για την Ουκρανία έως τον Ιούλιο – αλλά υπαινίχθηκε ότι το «πολιορκημένο» έθνος της Ουκρανίας ίσως χρειαστεί να αποφασίσει «κάποιου είδους συμβιβασμούς».

Μιλώντας ενώ το ΝΑΤΟ γιορτάζει την 75η επέτειό του, ο κ. Στόλτενμπεργκ- επικεφαλής του οργανισμού τα τελευταία 10 χρόνια – είπε ότι ο κόσμος είναι τώρα «πολύ πιο επικίνδυνος, πολύ πιο απρόβλεπτος» και «πολύ πιο βίαιος».

Και προειδοποίησε για αυτό που αποκάλεσε «αυταρχική» συμμαχία κρατών που παρέχει το ένα στο άλλο «ολοένα και πιο ευθυγραμμισμένη» πρακτική υποστήριξη.

Ο κ. Στόλτενμπεργκ δήλωσε πως «η Κίνα στηρίζει τη ρωσική πολεμική οικονομία, παραδίδει βασικά στοιχεία στην αμυντική βιομηχανία και σε αντάλλαγμα η Μόσχα υποθηκεύει το μέλλον της στο Πεκίνο».

Κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία ότι δίνει τεχνολογία στο Ιράν και τη Βόρεια Κορέα με αντάλλαγμα πυρομαχικά και άλλες στρατιωτικές προμήθειες.

Επέμεινε: «Ακόμα κι αν πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει στο εγγύς μέλλον, πρέπει να υποστηρίξουμε την Ουκρανία για πολλά χρόνια, να οικοδομήσουμε τις άμυνές της για να αποτρέψουμε τη μελλοντική επιθετικότητα».

Αλλά προειδοποίησε ότι «στο τέλος της ημέρας, η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει τι είδους συμβιβασμούς είναι διατεθειμένη να κάνει».

«Πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να βρεθούν σε μια θέση όπου θα επιτύχουν πραγματικά ένα αποδεκτό αποτέλεσμα γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

