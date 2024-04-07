Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι την Κυριακή ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τον θόλο πάνω από πυρηνικό αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Τα επίπεδα ραδιενέργειας στο εργοστάσιο ήταν φυσιολογικά, και δεν υπήρξαν σοβαρές ζημιές, δήλωσαν οι ρωσικές αρχές.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), η οποία έχει εμπειρογνώμονες στο σημείο, είπε ότι είχε ενημερωθεί από το προσωπικό στο ρωσικό εργοστάσιο ότι ένα drone είχε εκραγεί στο σημείο και οι πληροφορίες ήταν «συνεπείς» με τις παρατηρήσεις του ΔΟΑΕ.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι σχολίασε ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να απέχουν από ενέργειες που «θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια».

IAEA experts have been informed by ZNPP that a drone detonated on site today. Such detonation is consistent with IAEA observations. “I urge to refrain from actions that contradict the 5 IAEA principles and jeopardise nuclear safety,” Director General @rafaelmgrossi said. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 7, 2024

Το πυρηνικό εργοστάσιο διαθέτει έξι υδρόψυκτους αντιδραστήρες σοβιετικού σχεδιασμού που περιέχουν ουράνιο και επίσης έχει χρησιμοποιήσει πυρηνικό καύσιμο στις εγκαταστάσεις.

Οι αντιδραστήρες Νο. 1, 2, 5 και 6 βρίσκονται σε ψυχρή διακοπή λειτουργίας, ενώ ο αντιδραστήρας Νο. 3 είναι κλειστός για επισκευή και ο αντιδραστήρας Νο. 4 βρίσκεται στη λεγόμενη «θερμή διακοπή λειτουργίας», σύμφωνα πάντα με το εργοστάσιο.

Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι χτυπήθηκε ο θόλος του εργοστασίου που στεγάζει τον αντιδραστήρα Νο. 6.

Το εργοστάσιο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, είπε: «Τα επίπεδα ακτινοβολίας στο εργοστάσιο και στη γύρω περιοχή δεν έχουν αλλάξει».

Η έκθεση δεν μπορούσε να επαληθευτεί και η Ουκρανία δεν σχολίασε αμέσως την κατάσταση.

Το εργοστάσιο παραμένει κοντά στην πρώτη γραμμή, και τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει η μια την άλλη ότι επιτίθεται στο εργοστάσιο και διακινδυνεύοντας μια πιθανή πυρηνική καταστροφή.

Οι ειδικοί πέρυσι είπαν ότι μια έκρηξη στο εργοστάσιο θα μπορούσε να είναι «παρόμοια» με ένα άλλο Τσερνόμπιλ.

Ο κ. Γκρόσι του ΔΟΑΕ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το εργοστάσιο λόγω επανειλημμένων επιθέσεων.

Το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής έχει βρεθεί στη γραμμή πυρός από τότε που η Μόσχα έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία το 2022 και κατέλαβε την εγκατάσταση λίγο αργότερα.

Επίσης την Κυριακή, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη βορειοανατολική περιοχή Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία είπε ότι ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του και άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν όταν τα συντρίμμια ενός ουκρανικού drone έπεσαν σε αυτοκίνητο που μετέφερε μια οικογένεια έξι ατόμων στην περιοχή Μπέλγκοροντ που συνορεύει με την Ουκρανία.

