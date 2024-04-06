Η Ουκρανία δεν έχει αρκετά πυρομαχικά για μια αντεπίθεση εναντίον της Ρωσίας, όμως έχει αρχίσει να παραλαμβάνει κάποια από εταίρους για να αμυνθεί, δήλωσε σήμερα Σάββατο ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Δεν έχουμε οβίδες για ενέργειες αντεπίθεσης, όσο για την άμυνα - υπάρχουν μερικές πρωτοβουλίες και παραλαμβάνουμε όπλα», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε επίσης ότι η Ουκρανία μπορεί να ξεμείνει από αντιαεροπορικούς πυραύλους, αν η Ρωσία συνεχίσει την εντατική εκστρατεία βομβαρδισμών μεγάλου βεληνεκούς.

Το Ρόιτερς σημειώνει πως πρόκειται για την πιο κατηγορηματική προειδοποίηση που έχει κάνει μέχρι σήμερα ο ουκρανός ηγέτης για την επιδείνωση της κατάστασης της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του έπειτα από εβδομάδες ρωσικών πληγμάτων στο ενεργειακό σύστημα, σε κωμοπόλεις και σε πόλεις με χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Αν συνεχίσουν να χτυπούν (την Ουκρανία) κάθε μέρα με τον τρόπο που το κάνουν τον τελευταίο μήνα, μπορεί να ξεμείνουμε από πυραύλους και οι εταίροι το γνωρίζουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στη συνέντευξή του που μεταδόθηκε από την ουκρανική τηλεόραση.

Διευκρίνισε πως η Ουκρανία έχει προς το παρόν αρκετά αποθέματα αντιαεροπορικής άμυνας για να ανταποκριθεί, όμως πρέπει ήδη να κάνει «δύσκολες επιλογές» για το τι θα προστατεύσει. Ο Ζελένσκι επισήμανε ιδιαίτερα την ανάγκη για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη πως η χώρα του περιμένει και έχει μεγάλη ανάγκη το μεγάλο πακέτο βοήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πως εξακολουθεί να πιστεύει ότι το Κογκρέσο θα εγκρίνει το πακέτο αυτό.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια θετική ψηφοφορία στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε κατά την τηλεοπτική συνέντευξή του που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η χώρα του θα συμφωνούσε να δοθεί το πακέτο της αμερικανικής βοήθειας με τη μορφή δανείου. «Θα συμφωνούσαμε σε οποιαδήποτε επιλογή» τόνισε, προσθέτοντας ότι το σημαντικό είναι να φθάσει η βοήθεια «το συντομότερο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.