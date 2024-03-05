Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας Τάμας Σούλιοκ υπέγραψε σήμερα το πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στις 26 Φεβρουαρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα ιστορικό βήμα της σκανδιναβικής χώρας, που τήρησε ουδετερότητα κατά τη διάρκεια των δύο Παγκοσμίων Πολέμων και του Ψυχρού Πολέμου.

Η Στοκχόλμη εγκατέλειψε την πολιτική της ουδετερότητας αναζητώντας ασφάλεια στο ΝΑΤΟ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022.

Με την έγκριση της ένταξης από την Ουγγαρία ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Είχε προηγηθεί η επίσκεψη του Σουηδού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον στη Βουδαπέστη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο χώρες υπέγραψαν μια αμυντική συμφωνία.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου υπέγραψε την επικύρωση του πρωτοκόλλου την περασμένη εβδομάδα και το προώθησε για έγκριση στο γραφείο του προέδρου της χώρας. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δεχόταν πιέσεις από τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ να επισφραγίσει την ένταξη της Σουηδίας σύντομα.

Σε μια πρώτη αντίδραση, ο υπουργός Άμυνας της Σουηδίας Παλ Γιόνσον χαρακτήρισε «πολύ θετική εξέλιξη» την έγκριση του πρωτοκόλλου από τον πρόεδρο της Ουγγαρίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.