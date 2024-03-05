Ουκρανία: Επτά νεκροί μετά από την επίθεση με drone σε ρωσικό πλοίο που βυθίστηκε

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, μετά από χτύπημα ουκρανικόύ drone στο ρωικό πλοίο «Σεργκέι Κότοφ» το οποίο στη συνέχεια βυθίστηκε.

Το «Σεργκέι Κότοφ» φέρεται να χτυπήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας είπε ότι το πλοίο του στόλου της Μαύρης Θάλασσας υπέστη ζημιές στην πρύμνη καθώς και στη δεξιά και την αριστερή πλευρά.

Το Κρεμλίνο δεν έχει κάνει ακόμα κάποιο σχόλιο, αλλά ορισμένοι Ρώσοι μπλόγκερ επιβεβαίωσαν τη βύθισή του.

Σε ανάρτηση στο Telegram, η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR) ανέφερε ότι 52 μέλη του πληρώματος εκκένωσαν το ρωσικό πλοίο.

«Αυτή τη στιγμή αυτό το πλοίο βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Ναυτικού Ντμίτρο Πλετεντσούκ.

Σύμφωνα με την Ουκρανία, το σκάφος έπαιξε ρόλο στην επίθεση στο Snake Island την πρώτη ημέρα της ευρείας κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, μαζί με το καταδρομικό Moskva. Το Moskva βυθίστηκε το 2022 από ουκρανικό χτύπημα.

Η Ουκρανία ανέφερε ότι το κόστος του βυθισμένου πλοίου «Σεργκέι Κότοφ» ανέρχεται σε 65 εκατομμύρια δολάρια προσθέτοντας ότι χτυπήθηκε κοντά στο στενό Κερτς, που χωρίζει την Κριμαία από τη Ρωσία.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει τη στιγμή που χτυπήθηκε το πλοίο.

📽️ Як топили «сєрґєя котова» ― відео знищення патрульного корабля чф рф



🔗 https://t.co/UNfZROKTBW pic.twitter.com/llI1MoWyDY — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 5, 2024

Τουλάχιστον 13 πλοία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.