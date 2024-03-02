Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Ουγγαρίας Σάντορ Λεζάκ υπέγραψε την επικύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και προώθησε το νομοσχέδιο στο γραφείο του προέδρου της χώρας για να το υπογράψει, σύμφωνα με τον ιστότοπο του κοινοβουλίου.

Οι Ούγγροι βουλευτές ενέκριναν την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στις 26 Φεβρουαρίου, αίροντας το τελευταίο εμπόδιο ώστε η σκανδιναβική χώρα να κάνει ένα ιστορικό βήμα και να σπάσει την ουδετερότητά της την οποία είχε διατηρήσει στη διάρκεια δύο Παγκόσμιων Πολέμων και του Ψυχρού Πολέμου.

Η επικύρωση του πρωτοκόλλου υιοθετήθηκε από την ουγγρική Βουλή με συντριπτική πλειοψηφία (188 ψήφοι επί συνόλου 199 βουλευτών), δίνοντας τέλος σε σχεδόν δύο χρόνια αναμονής.

Τώρα ο πρόεδρος της Ουγγαρίας έχει πέντε ημέρες περιθώριο να υπογράψει το νομοσχέδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

