Νέα έρευνα σε βάρος του Ζεράρ Ντεπαρντιέ για σεξουαλική επίθεση

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας σε βάρος του ηθοποιού Ζεράρ Ντεπαρντιέ, μετά την καταγγελία διακοσμήτριας που τον κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Les Volets Verts» του Ζαν Μπεκέρ το 2021.

Η 53χρονη ενάγουσα, ονόματι Αμελί, κατέθεσε μήνυση στην εισαγγελία του Παρισιού στις 23 Φεβρουαρίου. Κατηγορεί τον δημοφιλή αστέρα του κινηματογράφου για σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση και σεξιστικές προσβολές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Mediapart, ο Ντεπαρντιέ φέρεται να την άρπαξε βίαια από τη μέση και να θώπευσε το στήθος της, προτού παρέμβουν άνδρες της προσωπικής του φρουράς. «Οι σωματοφύλακές του τον απομάκρυναν», είπε η Αμελί στο Mediapart. «Ούρλιαζε και γελούσε μόνος του. Μου φώναξε: “Θα τα ξαναπούμε αγάπη μου”. Έμεινα εμβρόντητη, ταράχτηκα», αφηγήθηκε η ενάγουσα.

Πρόκειται για την τρίτη έρευνα σε βάρος του 75χρονου ηθοποιού. Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών από το 2020, μετά την καταγγελία της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ ότι έπεσε θύμα βιασμού τον Αύγουστο του 2018. Κατηγορείται επίσης για σεξουαλική επίθεση σε βάρος μιας πρώην βοηθού παραγωγής στα γυρίσματα ταινίας το 2014.

«Ποτέ, μα ποτέ, δεν κακοποίησα γυναίκα», υπογράμμισε ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ σε ανοικτή επιστολή που δημοσιεύτηκε την 1η Οκτωβρίου στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

