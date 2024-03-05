Ένας έφηβος από τη Συρία που είχε χαθεί σε υψόμετρο 1.200 μέτρων στην προσπάθειά του να φθάσει στην Αυστρία μέσω της Σλοβενίας διασώθηκε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, καθώς νέες μεταναστευτικές διαδρομές κάνουν την εμφάνισή τους απέναντι στην ενίσχυση των ελέγχων στην ΕΕ.

"Ένας 61χρονος περπατούσε" την Κυριακή "όταν άκουσε εκκλήσεις για βοήθεια που προέρχονταν από το δάσος", ανέφεραν σήμερα σε μια ανακοίνωση οι υπηρεσίες διάσωσης. "Βρήκε έναν νεαρό τραυματισμένο Σύρο, που δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει τον δρόμο του".

Ο 14χρονος βρισκόταν "σε κατάσταση σοβαρής υποθερμίας και είχε μόλις τις αισθήσεις του".

Λόγω του χιονισμένου εν μέρει, απότομου, υγρού και πυκνά δασωμένου εδάφους, το ελικόπτερο δεν μπορούσε να προσγειωθεί παρά περίπου ένα χιλιόμετρο από εκεί και οι διασώστες κατέβασαν τον νεαρό σε έναν ανοικτό χώρο προτού διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Πάνω από ένα εκατομμύριο αιτήσεις ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως από Σύρους και Αφγανούς, κατατέθηκαν το 2023, ο υψηλότερος αριθμός των τελευταίων επτά ετών, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία ασύλου.

Η Γερμανία είναι πρώτη στις αιτήσεις ασύλου όμως, στα νότια σύνορά της, η Αυστρία ενίσχυσε τους ελέγχους με αποτέλεσμα ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου να μειωθεί κατά 48% από το 2022 στο 2023 (κάτω από 59.000) αντίθετα απ΄ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Σλοβενία, την ίδια περίοδο, είχε σχεδόν διπλάσιο αριθμό.

Νέες διαδρομές δημιουργήθηκαν ως εκ τούτου σταδιακά προκειμένου να αποφευχθούν οι φράχτες, με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να περνούν μέσα από απόμερα ορεινά περάσματα στο βόρειο τμήμα της χώρας προκειμένου να φθάσουν στην Αυστρία, σύμφωνα με τη σλοβενική αστυνομία.

Αυτόν τον χειμώνα, μία οικογένεια προσφύγων διασώθηκε στην ίδια ζώνη της νότιας περιφέρειας της Καρινθίας αφού έχασε τον προσανατολισμό της στα βουνά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

