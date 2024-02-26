«Πράσινο φως» από την Ουγγαρία για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Το ουγγρικό κοινοβούλιο θα επικυρώσει σήμερα, Δευτέρα την υποψηφιότητα της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ δήλωσε ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν στην εναρκτήρια ομιλία της εαρινής συνόδου της Βουλής.
Αργότερα μέσα στην μέρα αναμένεται η ψηφοφορία για το ζήτημα της επικύρωσης της ένταξης της Σουηδίας.
Η Ουγγαρία είναι το τελευταίο από τα 31 μέλη της Συμμαχίας που δεν έχει ακόμη επικυρώσει την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας, με μήνες καθυστερήσεων και αναβολών από το κυβερνών κόμμα Fidesz του Όρμπαν.
