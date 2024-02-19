Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι υποστηρικτές του Αλεξέι Ανατόλιεβιτς Ναβάλνι κατηγορούν το Κρεμλίνο ότι προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη του τρία πλέον 24ωρα μετά την ανακοίνωση του θανάτου του 47χρονου αντιφρονούντα και διασημότερου επικριτή της Μόσχας την περασμένη Παρασκευή.

Η μητέρα του, Λουντμίλα Ναβάλναγια, και ο δικηγόρος του ταξίδεψαν, το Σαββατοκύριακο, στη μακρινή και σκληρή "Polar Wolf", τη σωφρονιστική αποικία Κ-13 του Αρκτικού Κύκλου όπου ο Αλεξέι Ναβάλνι είχε μεταφερθεί σχεδόν δύο μήνες πριν προκειμένου να παραλάβουν τη σορό του. Αντ' αυτού έλαβαν αντικρουόμενες πληροφορίες και έφυγαν χωρίς καν να τη δουν.

Η μητέρα του Ναβάλνι ενημερώθηκε αρχικά ότι η σορός του γιου της μεταφέρθηκε στο Σαλεκχαρντ, μία πόλη κοντά στη σωφρονιστική αποικία αλλά όταν, το Σάββατο, έφτασε στο νεκροτομείο, αυτό ήταν κλειστό. «Μας έκαναν γύρους με το αμάξι καλύπτοντας τα ίχνη τους», ανέφερε η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ιδρύματος Κατά της Διαφθοράς, το οποίο είχε ιδρύσει ο Ναβάλνι, ο δικηγόρος του και η μητέρα του πληροφορήθηκαν ότι οι Αρχές αποδίδουν τον θάνατό του εξέχοντος εκπροσώπου της εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης στη Ρωσία σε «σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου».

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της ανεξάρτητου ιστοτόπου Novaya Gazeta Europe ανέφερε ότι η σορός του Ναβάλνι είχε μεταφερθεί στο νεκροτομείο του νοσοκομείου της πόλη Σαλεκχανρτ και μάλιστα, επικαλούμενη και μαρτυρία, υγειονομικού ανέφερε ότι αυτή έφερε μώλωπες - οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν προέλθει από σπασμούς - καθώς και σημάδια που θα μπορούσαν να έχουν προέλθει από προσπάθειες καρδιακής ανάταξης. Ωστόσο, υπάλληλος του νεκροτομείου μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς αρνήθηκε τις παραπάνω αναφορές τονίζοντας ότι η σορός του Ναβάλνι δεν έχει μεταφερθεί σε αυτό.

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει, επίσης, τις τελευταίες ώρες του Αλεξέι Ναβάλνι με τους συμμάχους και υποστηρικτές του να ζητούν από τη Μόσχα να παράσχει περισσότερες πληροφορίες.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) o συνεργάτης του Αλεξέι Ναβάλνι, Λεονίντ Βολκόφ, τόνισε ότι σε αυτή τη σωφρονιστική αποικία οι κάμερες καταγράφουν τα πάντα. «Κάθε βήμα που έκανε αποτυπωνόταν από κάθε γωνία όλα αυτά τα χρόνια (...) Εδώ και δύο ημέρες δεν έχει διαρρεύσει ή δημοσιευθεί ούτε ένα βίντεο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά τους, οι ρωσικές Αρχές αναφέρουν ότι ο Ναβάλνι αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά από προαυλισμό και σχεδόν αμέσως έχασε τις αισθήσεις του σε φυλακή στην πόλη Χαρπ. Αναφέρουν επίσης ότι παρά το γεγονός ότι έφτασε ασθενοφόρο και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή του και ότι τα αίτια θανάτου του ερευνώνται.

Ηγέτες της Δύσης αντιδρούν για τον θάνατο του Ναβάνι κατηγορώντας το ρωσικό καθεστώς ως αποκλειστικά υπεύθυνο χωρίς, ωστόσο, να παρουσιάζουν στοιχεία.

«Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη στον Ναβάλνι αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο θάνατός του ήταν συνέπεια (των πράξεων) του Πούτιν και των φονιάδων του», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί το ρωσικό καθεστώς ως αποκλειστικό υπεύθυνο γι' αυτόν τον τραγικό θάνατό» ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν είχε επισημάνει ότι πρόκειται για μία «ζοφερή υπενθύμιση του τι είναι ο Πούτιν και το καθεστώς του».

Η σύζυγος του Ναβάλνι, Γιούλια, το βράδυ της Κυριακής ανήρτησε μία κοινή τους φωτογραφία στο Instagram γράφοντας «Σ' αγαπώ».

Είναι τα πρώτα της λόγια μετά την πρώτη της τοποθέτηση στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, την περασμένη Παρασκευή, όταν με δάκρυα στα μάτια, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνασπισθεί και να πολεμήσει το «τρομακτικό καθεστώς» στη Ρωσία.

Σήμερα, Δευτέρα, θα παραστεί στο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και στις 12:00 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 350 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Ρωσία για συμμετοχή σε εκδηλώσεις μνήμης για τον Ναβάλνι και πολλοί εξ αυτών έχουν καταδικαστεί ήδη σε 14 ημέρες φυλάκισης. Όλοι ζητούν απαντήσεις. Ωστόσο, ο κόσμος – ίσως – να μην μάθει ποτέ τι συνέβη σφοδρότερο επικριτή της ηγεμονίας του Βλάντιμιρ Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.