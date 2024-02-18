Στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Salekhard εντοπίστηκε η σορός του Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με τη Novaya Gazeta Europe. Σύμφωνα με αναφορές νοσοκόμων, ο Ναβάλνι έφερε μώλωπες στο στήθος, σαν αυτές που δημιουργούνται από δυνατές μαλάξεις για επαναφορά μετά από ανακοπή.

Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Ναβάλνι την Παρασκευή, το σώμα του μεταφέρθηκε αρχικά στην πόλη Labytnangi, 36 χιλιόμετρα μακριά από την αποικία φυλακισμένων, όπου άφησε την τελευταία του πνοή στο πέθανε στο χωριό Χαρπ. Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι η σορός μεταφέρθηκε αργότερα την Παρασκευή στο Περιφερειακό Κλινικό Νοσοκομείο στην περιφερειακή πρωτεύουσα Σάλεχαρντ.

«Συνήθως τα πτώματα των ανθρώπων που πεθαίνουν στη φυλακή μεταφέρονται κατευθείαν στο Γραφείο Ιατροδικαστικής στην οδό Glazkova, αλλά σε αυτήν την περίπτωση μεταφέρθηκαν στο κλινικό νοσοκομείο για κάποιο λόγο», είπε ένας παραϊατρός στην υπηρεσία ασθενοφόρων του Salekhard.

«Τον οδήγησαν στο νεκροτομείο και μετά έβαλαν δύο αστυνομικούς μπροστά στην πόρτα, ανέφερε η ίδια πηγή.

Σύντομα προέκυψε ότι το πτώμα που παραδόθηκε ήταν του Alexey Navalny και ότι ο θάνατός του «δεν ήταν εγκληματικής φύσης», ένας όρος που χρησιμοποιείται για να δείξει ότι δεν εμπλέκονταν πυροβόλα όπλα. Στη συνέχεια κυκλοφόρησε ότι είχε απαγορευθεί στους νοσκομειακούς γιατρούς να κάνουν αυτοψία, πρόσθεσε η πηγή.

«Ως έμπειρος νοσηλευτής, μπορώ να πω ότι τα τραύματα που περιέγραψαν όσοι τα είδαν φαινόταν να είναι από σπασμούς... Εάν ένα άτομο έχει σπασμούς και άλλοι προσπαθούν να τον συγκρατήσουν, αλλά οι σπασμοί είναι πολύ δυνατοί, τότε εμφανίζονται μώλωπες. Είπαν επίσης ότι είχε ένα μώλωπα στο στήθος του - το είδος που προέρχεται από έμμεσο καρδιακό μασάζ», τόνισε

«Πιθανόν, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Πιθανότατα πέθανε από καρδιακή ανακοπή», είπε ο νοσοκόμος. «Αλλά κανείς δεν λέει τίποτα για το γιατί έπαθε καρδιακή ανακοπή», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.