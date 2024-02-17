G7: Οι ΥΠΕΞ ζητούν διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι

Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της G7 κάλεσαν σήμερα τη Ρωσία να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι.

Οι υπουργοί «εξέφρασαν την οργή τους για τον θάνατο στη φυλακή του Αλεξέι Ναβάλνι, που καταδικάστηκε άδικα για νόμιμες πολιτικές δραστηριότητες και τον αγώνα του κατά της διαφθοράς», ανέφερε το κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσε η Ιταλία, που ασκεί την περίοδο αυτή την προεδρία της G7.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Βρετανίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ συναντήθηκαν σήμερα στο Μόναχο. Κατά την έναρξη της συνεδρίασής τους τήρησαν ενός λεπτού σιγή για να τιμήσουν τον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, ο οποίος πέθανε χθες στη φυλακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.