Ισραήλ: Προθεσμία ως το ραμαζάνι για να ξεκινήσει η επίθεση στη Ράφα

Ο Μπένι Γκαντς, μέλος της κυβέρνησης πολέμου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε χθες Κυριακή πως το Ισραήλ θα εξαπολύσει χερσαία επίθεση στη Ράφα αν οι ισραηλινοί όμηροι που κρατά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας δεν απελευθερωθούν μέχρι το ραμαζάνι.

«Ο κόσμος πρέπει να το μάθει και οι ηγέτες της Χαμάς πρέπει να το μάθουν: αν ως το ραμαζάνι οι όμηροι δεν είναι σπίτι, οι μάχες θα συνεχιστούν παντού, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Ράφας», είπε ο άλλοτε αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ.

«Σε όσους λένε ότι το τίμημα είναι υπερβολικά υψηλό, λέω καθαρά: η Χαμάς έχει επιλογή. (Τα μέλη της) μπορούν να παραδοθούν, να απελευθερώσουν τους ομήρους και οι άμαχοι στη Γάζα θα μπορέσουν έτσι να γιορτάσουν το ραμαζάνι», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη διάσκεψη των προέδρων των κυριότερων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων, που διεξάγεται στην Ιερουσαλήμ.

Το ραμαζάνι, ιερός μήνας για τους μουσουλμάνους, αναμένεται να ξεκινήσει περί την Κυριακή 10η Μαρτίου.

Παρά τις εκκλήσεις μέρους της διεθνούς κοινότητας να μην προχωρήσει, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζεται αποφασισμένη να εξαπολύσει επίθεση στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχουν καταφύγει 1,4 εκατ. Παλαιστίνιοι. Οι περισσότεροι από τους εκτοπισμένους εξαιτίας του πολέμου εκεί ζουν σε εξαιρετικά σκληρές συνθήκες.

Ο κ. Γκαντς διαβεβαίωσε πως η επίθεση θα γίνει σε συντονισμό και στο πλαίσιο διαλόγου με τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Αιγύπτου, καθώς και ότι θα «διευκολυνθεί η κατεπείγουσα απομάκρυνση των αμάχων» ώστε να μειωθεί «όσο είναι δυνατόν» ο αριθμός των θυμάτων στις τάξεις τους.

Η Ράφα και η Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων, καθώς και άλλοι τομείς του μικρού παλαιστινιακού θυλάκου, βομβαρδίστηκαν εντατικά από τον ισραηλινό στρατό με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 127 άνθρωποι μέσα σε 24 ώρες, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, κινήματος στην εξουσία σε αυτή την παλαιστινιακή περιοχή από το 2007.

Μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ διεμήνυσε πως την «αφανίσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

