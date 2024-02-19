Δυο αστυνομικοί και μέλος υπηρεσίας πρώτων βοηθειών σκοτώθηκαν από σφαίρες χθες Κυριακή το πρωί στην αμερικανική πολιτεία Μινεσότα, αφού ανταποκρίθηκαν σε κλήση να επέμβουν σε σπίτι όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ενδοοικογενειακή διένεξη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο δράστης —τα στοιχεία του δεν δημοσιοποιήθηκαν— είναι νεκρός, ενώ επτά παιδιά, μεταξύ 2 και 15 ετών, είναι σώα, πρόσθεσαν οι αρχές της πολιτείας, αποφεύγοντας να διευκρινίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο ένοπλος.

Οι θανόντες αστυνομικοί, και οι δυο ηλικίας 27 ετών, και τραυματιοφορέας, 40 ετών, κλήθηκαν να επέμβουν σε σπίτι στην πόλη Μπέρνσβιλ, νότια από τη Μινεάπολη, καθώς «οικογένεια κινδύνευε», σύμφωνα με τον κυβερνήτη στη Μινεσότα, τον Τιμ Ουόλτς.

Το περιστατικό «μας ραγίζει την καρδιά», είπε ο κ. Ουόλτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες βράδυ, πλαισιωμένος από αντιπροσώπους των αρχών.

Τρίτος αστυνομικός, που χτυπήθηκε από σφαίρα, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η άμεση δράση έλαβε κλήση χθες Κυριακή περί τη 01:50 (σ.σ. τοπική ώρα· 09:50 ώρα Ελλάδας) από σπίτι στη Μπέρνσβιλ όπου ένοπλος είχε κλειστεί σε σπίτι «μαζί με μέλη της οικογένειάς του», διευκρίνισε ο Ντρου Έβανς, αξιωματικός του τμήματος αντιμετώπισης εγκλημάτων στη Μινεσότα.

Οι αρχές άρχισαν να διαπραγματεύονται με τον άνδρα ώσπου άνοιξε πυρ μέσα από το σπίτι. Σύμφωνα με τον κ. Έβανς, τουλάχιστον ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από σφαίρα στο εσωτερικό του σπιτιού.

Μέσα στο οίκημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα. Η αστυνομία δεν διευκρίνισε τι είδους, ούτε αν στον οπλισμό συγκαταλέγονταν ημιαυτόματα τουφέκια.

«Βρισκόμαστε ακόμη στο αρχικό στάδιο της έρευνας», περιορίστηκε να πει ο κ. Έβανς.

Πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS εικονίζουν θωρακισμένο όχημα μονάδας επέμβασης με εμφανή τουλάχιστον επτά χτυπήματα από σφαίρες στο παρμπρίζ.

Την περασμένη εβδομάδα, στην πόλη Κάνσας (κεντρικές ΗΠΑ) ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 21 τραυματίστηκαν εν μέσω της εορταστικής παρέλασης για τη νίκη ομάδας της πόλης στο Super Bowl.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

