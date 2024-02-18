Θρίλερ δίχως τέλος με τη σορό του Ναβάλνι - Εκατοντάδες συλλήψεις σε όλη τη Ρωσία

Η οικογένεια του Αλεξέι Ναβάλνι δεν έχει καταφέρει να παραλάβει τη σορό του 47χρονου πολέμιου του Πούτιν, ο οποίος πέθανε στις φυλακές του Αρκτικού Κύκλου.

Η εκπρόσωπός του, Kira Yarmysh, ανέφερε ότι η μητέρα του, Λουντμίλα, ενημερώθηκε ότι η σορός θα παραδοθεί μόνο όταν ολοκληρωθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Η ομάδα του Ναβάλνι πιστεύει ότι ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης δολοφονήθηκε κατόπιν εντολής του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι δυτικές κυβερνήσεις κατηγορούν τις ρωσικές αρχές για τον ξαφνικό θάνατο του 47χρονου, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν τη Μόσχα να «διευκρινίσει αμέσως» τις συνθήκες θανάτου.

Ο Πούτιν δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια από τότε που η ρωσική υπηρεσία φυλακών ανακοίνωσε ότι ο Ναβάλνι πέθανε στην απομακρυσμένη φυλακή ΙΚ-3 στον Αρκτικό Κύκλο.

Αμέσως μετά, το Κρεμλίνο είπε ότι ήταν ενήμερο και ότι ο πρόεδρος είχε ενημερωθεί.

Εκατοντάδες συλλήψεις στη Ρωσία

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν συλληφθεί σε 32 ρωσικές πόλεις, σε εκδηλώσεις που έγιναν στη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με την οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα συλλήψεων σε πολιτικές κινητοποιήσεις στη Ρωσία μετά τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι συνελήφθησαν σε διαδηλώσεις κατά της «μερικής επιστράτευσης» που διέταξε η Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η OVD-Info ανέφερε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός συλλήψεων έγιναν στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα, όπου το κίνημα υπέρ του Ναβάλνι ήταν παραδοσιακά ισχυρό.

Πλάνα του Reuters στην Αγία Πετρούπολη έδειξαν δεκάδες να συγκεντρώνονται δίπλα σε μνημείο για τα θύματα καταστολής. Κάποιοι κατέθεταν λουλούδια και άφηναν κεριά, ενώ κάποιοι τραγούδησαν ύμνους και άλλοι αγκαλιάζονταν, δακρυσμένοι. Δημοσιογράφος του Reuters στο σημείο είπε ότι συνελήφθησαν περίπου 30 άτομα.

Η OVD-Info ανέφερε επίσης μεμονωμένες συλλήψεις σε μικρότερες πόλεις σε ολόκληρη τη Ρωσία, από τη συνοριακή πόλη Μπέλγκοροντ, όπου επτά σκοτώθηκαν σε ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα την Πέμπτη, έως τη Βορκούτα, στην Αρκτική όπου κάποτε την περίοδο του Στάλιν βρισκόταν στρατοπέδο καταναγκαστικής εργασίας Γκουλάγκ.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους απολογισμούς της οργάνωσης και η ρωσική αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πηγή: skai.gr

