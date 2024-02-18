«Σε αγαπώ» ήταν το μήνυμα που έγραψε η σύζυγος του Αλεξέι Ναβάλνι Γιούλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, το οποίο συνόδευε με μια φωτογραφία του ζευγαριού.

Στην ανάρτηση στο Instagram υπάρχει μια φωτογραφία όπου το ζευγάρι ποζάρει μαζί, με τα κεφάλια τους να αγγίζουν το ένα το άλλο, καθώς παρακολουθούν κάποιου είδους θέαμα.

Ο Ναβάλνι έπεσε αναίσθητος και πέθανε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στη σωφρονιστική αποικία στο Χαρπ, σε απόσταση περίπου 1.900 χλμ βορειοανατολικά της Μόσχας, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 30 ετών, έγινε γνωστό από τις σωφρονιστικές αρχές.

Ηγέτες χωρών της Δύσης, με επικεφαλής τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, απέτισαν φόρο τιμής στο θάρρος του Ναβάλνι και, χωρίς να παρουσιάζουν στοιχεία, κατηγόρησαν τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ευθύνεται για τον θάνατο. Η Βρετανία είπε ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο ανέφερε πως η αντίδραση της Δύσης είναι απαράδεκτη. Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο σχετικά με τον θάνατο του Ναβάλνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

