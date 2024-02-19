Αργεντινή: Πάνω από το 57% του πληθυσμού έχει βυθιστεί στη φτώχεια

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στον Τύπο της Αργεντινής χθες Κυριακή υποδεικνύει ότι πάνω από το 57% του πληθυσμού της τέταρτης οικονομίας της Λατινικής Αμερικής περιέπεσε στη φτώχεια τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου για το Κοινωνικό Χρέος στην Αργεντινή (Observatorio de la Deuda Social Argentina) του Καθολικού Πανεπιστημίου (Universidad Católica Argentina, UCA), που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Ámbito Financiero, το 57,4% των πολιτών της Αργεντινής, ή πάνω από 26 εκατομμύρια άνθρωποι, βρίσκονταν κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας τον περασμένο μήνα.

Τον Ιανουάριο, κατά την ίδια πηγή, το 15% του πληθυσμού (7 εκατ. πολίτες) ζούσε στην απόλυτη μιζέρια.

Ο Αγουστίν Σάλβια, ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου, επισήμανε σε δηλώσεις του στην πρωινή εφημερίδα La Nación χθες ότι η μελέτη αυτή αποτελεί «στατιστική προσομοίωση» βασισμένη σε δεδομένα «του τρίτου τριμήνου» του 2023. Μολαταύτα, «δεν νομίζω πως είμαστε πολύ μακριά από την πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Αν ισχύουν, πρόκειται για τα υψηλότερα μεγέθη τα τελευταία τουλάχιστον 22 χρόνια.

«Αν ο πληθωρισμός επιβραδυνθεί, θα υπάρξει ταχεία βελτίωση (της κατάστασης). Αν όχι, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με κοινωνική καταστροφή», προειδοποίησε ο κ. Σάλβια στις δηλώσεις του στη Νασιόν.

Οι εκτιμήσεις αυτές κάνουν την εμφάνισή τους έπειτα από τον πρώτο πλήρη μήνα αφότου ανέλαβε την προεδρία της χώρας ο Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος εφαρμόζει «θεραπεία σοκ» στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής.

Τον Δεκέμβριο, τα ποσοστά της φτώχειας και της απόλυτης ένδειας βρίσκονταν αντίστοιχα στο 49% και το στο 14%, κατά το Παρατηρητήριο του UCA.

Μετά την υποτίμηση κατά 54% του πέσο, του νομίσματος της Αργεντινής, καθώς και την «απελευθέρωση» των τιμών, που αυξήθηκαν ραγδαία, ο πληθωρισμός έφθασε το 20,6% τον Ιανουάριο και σε ετήσια βάση το 254,2% και τα εισοδήματα εξανεμίστηκαν.

Το 2023, η τελευταία χρονιά της κυβέρνησης του Αλμπέρτο Φερνάντες (κεντροαριστερά), έκλεισε με τον πληθωρισμό στο 211%, 25% μόνο τον Δεκέμβριο.

Κατά επίσημες στατιστικές, το 45% των πολιτών της Αργεντινής δεν είναι σε θέση να καλύψει θεμελιώδεις ανάγκες.

Ο ακραίος φιλελεύθερος νέος πρόεδρος Μιλέι (ακροδεξιά) κατηγόρησε την παραδοσιακή πολιτική ελίτ, που αποκαλεί «κάστα», πως ευθύνεται για τη φτώχεια. «Η αληθινή κληρονομιά του μοντέλου της κάστας: οι έξι Αργεντινοί στους δέκα είναι φτωχοί. Η καταστροφή (της οικονομίας) τα τελευταία εκατό χρόνια δεν έχει σύγκριση στην ιστορία της Δύσης», υποστήριξε μέσω X (του πρώην Twitter).

Ο ίδιος προεξοφλεί ανάκαμψη της οικονομίας σε περίπου τρεις μήνες. Θα παρατηρηθεί, κατ’ αυτόν, πορεία τύπου «V», δηλαδή αρχικά συρρίκνωση, με «το πιο σκληρό στάδιο προς τον Μάρτιο και τον Απρίλιο», όταν «θα φθάσουμε στον πάτο», κατόπιν «θα αρχίσουμε να ανακάμπτουμε», διαβεβαίωνε την περασμένη εβδομάδα.

Την Παρασκευή, το υπουργείο Οικονομίας της Αργεντινής ανακοίνωσε πως τον Ιανουάριο το δημόσιο κατέγραψε πλεόνασμα ύψους 518,41 δισεκ. πέσος (620,85 εκατ. δολαρίων). Είναι η πρώτη φορά που ανακοινώθηκε πλεόνασμα από τον Αύγουστο του 2012.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

